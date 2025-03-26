رغم فوائدها- 6 فئات ممنوعة من تناول الشوكولاتة الداكنة

الوكيل الإخباري- رغم أن الشوكولاتة الداكنة تعد من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان لاحتوائها على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الهامة، إلا أن هناك فئات معينة يجب عليها تجنب تناولها نظرًا لتأثيراتها الصحية السلبية. وفقًا لموقع "Livestrong"، إليكم أبرز الفئات الممنوعة من تناول الشوكولاتة الداكنة:

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الأشخاص المعرضون لحصوات الكلى

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات التي قد تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى أو المعرضين لها تجنبها.



مرضى الصداع النصفي

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على "التيرامين" الذي قد يحفز نوبات الصداع النصفي. كما أن محتواها من السكريات يمكن أن يكون من المحفزات لهذا النوع من الصداع.



مرضى الضغط المرتفع

لأن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مستويات مرتفعة من الكافيين، فإنها قد تساهم في زيادة ضغط الدم وتسرع ضربات القلب، مما يعرض مرضى الضغط المرتفع لمخاطر إضافية.



مرضى الأرق

الكافيين الموجود في الشوكولاتة الداكنة قد يتسبب في صعوبة النوم وزيادة القلق والعصبية، مما يجعلها غير مناسبة للأشخاص الذين يعانون من الأرق.



مرضى حساسية الكافيين

تناول الشوكولاتة الداكنة قد يؤدي إلى تفاعلات تحسسية مزعجة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين، مثل ضيق التنفس، وآلام الصدر، والحكة، وتورم اللسان والشفاه.



الأشخاص المعرضون لأمراض القلب

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على سعرات حرارية عالية، معظمها من الدهون والسكر، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند الإفراط في تناولها.



إذا كنت من أحد هؤلاء الأشخاص، من الأفضل تجنب تناول الشوكولاتة الداكنة أو استشارة الطبيب قبل تناولها لضمان سلامتك.