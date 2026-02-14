روسيا: ابتكار طريقة لتسريع ترميم الأنسجة الحيوية

وقالت الوزارة في بيان: "أثبت باحثو وعلماء جامعة سيتشينوف أن استخدامات هذه الطريقة لتجديد الأنسجة في الجسم، تشمل تطبيقات واسعة بدءا من علاج الإصابات وصولا إلى تصنيع بدائل حيوية للأنسجة.
