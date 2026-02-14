روسيا: ابتكار طريقة لتسريع ترميم الأنسجة الحيوية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم الروسية اليوم السبت، أن علماء جامعة سيتشينوف الروسية ابتكروا طريقة للحد من الالتهابات الناجمة عن الجروح وتسريع ترميم الأنسجة الحيوية، مبينة أن هذه التكنولوجيا قد تُسهم بشكل كبير في تحسين نجاح زراعة المواد الحيوية وتعزيز فعالية ترميم الأنسجة في مجالات الجراحة وطب الأسنان والطب التجديدي.

وقالت الوزارة في بيان: "أثبت باحثو وعلماء جامعة سيتشينوف أن استخدامات هذه الطريقة لتجديد الأنسجة في الجسم، تشمل تطبيقات واسعة بدءا من علاج الإصابات وصولا إلى تصنيع بدائل حيوية للأنسجة.

