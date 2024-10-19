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زيت الزيتون.. "سلاح طبيعي" ضد مرض خطير يصيب كبار السن

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 19-10-2024 11:03 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة أن تناول أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 28%.

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شملت الدراسة 92383 بالغا أمريكيا بمتوسط عمر 56.4 عاما، وتمت متابعتهم على مدار 28 عاما. وقد طُلب من المشاركين الإبلاغ عن كمية زيت الزيتون التي يتناولونها كل 4 سنوات.

وبالإضافة إلى خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، أظهرت الدراسة أن استبدال السمن أو المايونيز بملعقة صغيرة من زيت الزيتون قد يخفّض معدل الوفيات المرتبطة بالخرف بنسبة 8%.

 

وكانت هذه الفوائد مستقلة عن النظام الغذائي العام للأشخاص وجيناتهم.

ولوحظ أن الفوائد كانت أكثر وضوحا لدى النساء مقارنة بالرجال. ويُعزى تأثير زيت الزيتون الإيجابي إلى خصائصه المضادة للأكسدة ومضادة الالتهابات.

 
gnews

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