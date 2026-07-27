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ساعات أمام الشاشة.. خطر يهدد صحة الدماغ مع التقدم بالعمر

efr
تعبيرية
 
الإثنين، 27-07-2026 12:22 م
الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة أن الإفراط في مشاهدة التلفزيون خلال منتصف العمر قد يرتبط بانكماش بعض مناطق الدماغ وزيادة خطر التدهور المعرفي والخرف.اضافة اعلان


وتابعت الدراسة نحو 1700 شخص لأكثر من 20 عامًا، وأظهرت فحوصات الدماغ لدى من يشاهدون التلفزيون بكثرة تراجعًا في مناطق مرتبطة بالذاكرة وتلفًا في المادة البيضاء.

وأكد الباحثون أن نوع النشاط أثناء الجلوس مهم، داعين إلى استبدال وقت المشاهدة بأنشطة ذهنية مثل القراءة والتعلم للحفاظ على صحة الدماغ.
 
 


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