سبب الرغبة الشديدة بتناول أطعمة مالحة

وبالإضافة إلى ذلك عادة ما ينجذب الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكلى والغدة الكظرية إلى الوجبات الخفيفة المالحة.
وتقول: "ينجذب الشخص الذي يعاني من إجهاد قوي أو مزمن أيضا لتناول الأطعمة المالحة. وهذه الحالة هي إحدى العلامات التي تشير إلى احتمال وجود مشكلة في الغدة الكظرية والكلى والإجهاد".
ووفقا لها، يجب أن نتذكر أن الأطعمة المالحة يمكن أن تسبب تطور أمراض خطيرة. وبالإضافة إلى ذلك يحبس الملح السوائل في الجسم، ويمكن أن يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم. كما يمكن أن تسبب الأطعمة المالحة انتفاخ المساحات الفاصلة بين الخلايا. ويجب أن نعلم أن الملح غير مفيد لمرضى الجهاز الهضمي وبصورة خاصة التهاب المعدة (حموضة المعدة القوية) لأنه يحفز إفراز عصارة المعدة، حتى أن بعض الدراسات أظهرت أن الملح يمكن أن يسبب سرطان المعدة.
وتنصح الخبيرة بما يلي للتخلص من الرغبة في تناول الأطعمة المالحة:
1- التخلص من الإجهاد لأنه يجذب الرغبة بتناول الأطعمة المالحة.
2- محاولة الحصول على المتعة من أشياء أخرى، مثل ممارسة هواية مثيرة للاهتمام.
3- تناول خضروات لذيذة وفواكه، مثل الجزر والتفاح وغيرها بدلا من الأطعمة المالحة.
4- يمكن تناول البذور والمكسرات غير مالحة.
وأخيرا يجب إجراء فحص للغدد الكظرية والكلى للتاكد من عدم وجود مشكلات مرضية.
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