سبب الرغبة الشديدة بتناول أطعمة مالحة

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة تاتيانا جاروفسكايا خبيرة التغذية الروسية، إلى أن الكثيرين يرغبون بتناول وجبات خفيفة مالحة على الرغم من علمهم بأنها ضارة. وتوضح ما سبب هذه الرغبة الشديدة.

اضافة اعلان

وتقول: "يهيج الملح براعم التذوق ويعزز الطعم وإفراز العصارة المعدية ويزيد الشهية، لذلك عندما يتذوق الإنسان طعاما مالحا تظهر لديه رغبة في الاستمرار وتناول المزيد منه. كما أن قرمشة الطعام أثناء مضغه تساعد نفسيا على إنتاج هرمون السعادة".



وبالإضافة إلى ذلك عادة ما ينجذب الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكلى والغدة الكظرية إلى الوجبات الخفيفة المالحة.



وتقول: "ينجذب الشخص الذي يعاني من إجهاد قوي أو مزمن أيضا لتناول الأطعمة المالحة. وهذه الحالة هي إحدى العلامات التي تشير إلى احتمال وجود مشكلة في الغدة الكظرية والكلى والإجهاد".



ووفقا لها، يجب أن نتذكر أن الأطعمة المالحة يمكن أن تسبب تطور أمراض خطيرة. وبالإضافة إلى ذلك يحبس الملح السوائل في الجسم، ويمكن أن يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم. كما يمكن أن تسبب الأطعمة المالحة انتفاخ المساحات الفاصلة بين الخلايا. ويجب أن نعلم أن الملح غير مفيد لمرضى الجهاز الهضمي وبصورة خاصة التهاب المعدة (حموضة المعدة القوية) لأنه يحفز إفراز عصارة المعدة، حتى أن بعض الدراسات أظهرت أن الملح يمكن أن يسبب سرطان المعدة.



وتنصح الخبيرة بما يلي للتخلص من الرغبة في تناول الأطعمة المالحة:

1- التخلص من الإجهاد لأنه يجذب الرغبة بتناول الأطعمة المالحة.

2- محاولة الحصول على المتعة من أشياء أخرى، مثل ممارسة هواية مثيرة للاهتمام.

3- تناول خضروات لذيذة وفواكه، مثل الجزر والتفاح وغيرها بدلا من الأطعمة المالحة.

4- يمكن تناول البذور والمكسرات غير مالحة.

وأخيرا يجب إجراء فحص للغدد الكظرية والكلى للتاكد من عدم وجود مشكلات مرضية.