سبب غير متوقع للتعب المتزايد.. ما هو؟

وأوضحت أن أعراض مثل النعاس، الضعف، النسيان، والتورم غالبًا ما تُنسب للتوتر أو قلة النوم، ما يؤخر التشخيص، لكن في الواقع قد تكون نتيجة اضطرابات هرمونية.
كما أشارت إلى أن فرط نشاط الغدة (التسمم الدرقي) يسبب أيضًا ضعفًا عامًا، لكنه يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل سرعة ضربات القلب، ورجفان اليدين، وفقدان الوزن.
وأكدت أن التعب الناتج عن خلل الغدة الدرقية يكون مميزًا: كالنوم لساعات طويلة دون راحة، صعوبة في النهوض صباحًا، وانخفاض الطاقة حتى لممارسة أبسط الأنشطة، مشددة على ضرورة استشارة طبيب الغدد عند ظهور هذه الأعراض لإجراء فحوصات الدم اللازمة وبدء العلاج.
-
أخبار متعلقة
-
هل تكفي ثلاث ساعات للحصول على قسط كاف من النوم؟
-
أفضل دكتور مسالك بولية في الأردن – الدكتور يمان التل
-
العوامل الرئيسية لتطور سرطان الكلى
-
دراسة تحذيرية تكشف مخاطر البلاستيك النانوي على وظائف الكبد
-
أهمية خسارة الوزن في سن الشباب
-
ماذا يحدث للجسم عند شرب العصير الأخضر يوميا؟
-
منها تخفيف الاكتئاب والالتهابات.. 7 فوائد صحية لليانسون
-
بعد سن الأربعين – 5 تحاليل أساسية لا تغفلي عنها