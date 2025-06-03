سبب غير متوقع للتعب المتزايد.. ما هو؟

الوكيل الإخباري- حذّرت الدكتورة كاميليا تابييفا، أخصائية الغدد الصماء، من أن التعب الشديد والمستمر قد يكون ناتجًا عن أمراض الغدة الدرقية، خاصة قصور الغدة، ويؤثر بشكل واضح على جودة الحياة اليومية.

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وأوضحت أن أعراض مثل النعاس، الضعف، النسيان، والتورم غالبًا ما تُنسب للتوتر أو قلة النوم، ما يؤخر التشخيص، لكن في الواقع قد تكون نتيجة اضطرابات هرمونية.



كما أشارت إلى أن فرط نشاط الغدة (التسمم الدرقي) يسبب أيضًا ضعفًا عامًا، لكنه يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل سرعة ضربات القلب، ورجفان اليدين، وفقدان الوزن.



وأكدت أن التعب الناتج عن خلل الغدة الدرقية يكون مميزًا: كالنوم لساعات طويلة دون راحة، صعوبة في النهوض صباحًا، وانخفاض الطاقة حتى لممارسة أبسط الأنشطة، مشددة على ضرورة استشارة طبيب الغدد عند ظهور هذه الأعراض لإجراء فحوصات الدم اللازمة وبدء العلاج.