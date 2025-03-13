سبع نصائح لاختيار الحليب الأنسب لأسرتك عند التسوق

- البحث عن الحليب الغني بالبروتين: تأكد من اختيار الحليب الذي يحتوي على أكثر من 5 غرامات من البروتين لكل وجبة، حيث أن البروتين ضروري لصحة العضلات والأداء البدني الجيد.
- الفيتامينات المدعمة: من الأفضل اختيار الحليب المدعّم بفيتامين D بمقدار لا يقل عن 2 ميكروغرام لكل وجبة لدعم صحة العظام والجهاز المناعي.
- الكالسيوم لصحة العظام: يُفضّل اختيار الحليب الذي يحتوي على 250 مليغرامًا أو أكثر من الكالسيوم لكل وجبة، فهو أساسي لبناء العظام وحمايتها.
- اختيار الحليب قليل الدهون: للحفاظ على صحة القلب، يفضل اختيار الحليب المصنوع من منتجات الألبان الذي يحتوي على أقل من غرامين من الدهون المشبعة و15 مليغرامًا من الكوليسترول الغذائي لكل وجبة.
- مراقبة الكربوهيدرات: بالنسبة لأولئك الذين يراقبون تناولهم للكربوهيدرات، يمكنهم اختيار الحليب المصنوع من الجوز أو الحليب البقري المصفى للغاية، حيث يحتوي على محتوى أقل من الكربوهيدرات.
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