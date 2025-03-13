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سبع نصائح لاختيار الحليب الأنسب لأسرتك عند التسوق

بث
تعبيرية
 
الخميس، 13-03-2025 12:31 م

الوكيل الإخباري- عند اختيار الحليب المناسب، من المهم الانتباه إلى عدة عوامل لضمان صحة جيدة. إليك بعض الإرشادات التي يمكن أن تساعدك في اختيار الحليب الصحي:

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- تجنب السكر المضاف: احرص على تجنب أنواع الحليب التي تحتوي على سكر مضاف، مواد مكثفة، مواد حافظة أو مكونات غامضة أخرى قد تضر بالصحة.

- اختيار الحليب غير المنكه: الحليب غير المنكه هو الخيار الأفضل عمومًا، حيث أنه غالبًا لا يحتوي على المكونات المثيرة للقلق مثل السكر أو المواد المضافة.
- البحث عن الحليب الغني بالبروتين: تأكد من اختيار الحليب الذي يحتوي على أكثر من 5 غرامات من البروتين لكل وجبة، حيث أن البروتين ضروري لصحة العضلات والأداء البدني الجيد.
- الفيتامينات المدعمة: من الأفضل اختيار الحليب المدعّم بفيتامين D بمقدار لا يقل عن 2 ميكروغرام لكل وجبة لدعم صحة العظام والجهاز المناعي.
- الكالسيوم لصحة العظام: يُفضّل اختيار الحليب الذي يحتوي على 250 مليغرامًا أو أكثر من الكالسيوم لكل وجبة، فهو أساسي لبناء العظام وحمايتها.
- اختيار الحليب قليل الدهون: للحفاظ على صحة القلب، يفضل اختيار الحليب المصنوع من منتجات الألبان الذي يحتوي على أقل من غرامين من الدهون المشبعة و15 مليغرامًا من الكوليسترول الغذائي لكل وجبة.
- مراقبة الكربوهيدرات: بالنسبة لأولئك الذين يراقبون تناولهم للكربوهيدرات، يمكنهم اختيار الحليب المصنوع من الجوز أو الحليب البقري المصفى للغاية، حيث يحتوي على محتوى أقل من الكربوهيدرات.

 

باتباع هذه الإرشادات، يمكنك اختيار الحليب الأنسب لاحتياجاتك الصحية، مما يساعدك في الحفاظ على نمط حياة صحي ومتوازن.

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