سر بسيط قد يحمي قلبك في رمضان!

الوكيل الإخباري- أوضح الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، أهمية تناول البرتقال خلال شهر رمضان لحماية القلب والوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية. وقال إن البرتقال يعد من أفضل الأطعمة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، ويرجع ذلك إلى احتوائه على فيتامين سي، الذي يعد من أقوى مضادات الأكسدة

اضافة اعلان



وأكد شعبان أن تناول ثمرة واحدة من البرتقال يوميًا قد يقلل من الحاجة إلى زيارة طبيب القلب. كما أشار إلى أن البرتقال يساعد في الحفاظ على صحة شرايين القلب التاجية، ويحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بالإضافة إلى دوره الكبير في تنظيم ضربات القلب والوقاية من الذبذبة الأذينية.



كما أضاف أن البرتقال يساعد على ضبط ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد. وأوصى بتناول عصير البرتقال الطازج عند الإفطار، على أن يكون بدون إضافة سكر، للاستفادة القصوى من فوائده.