سلاح فعّال ضد هشاشة العظام

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة أجراها فريق دولي، بقيادة مختصين من جامعة هونغ كونغ، أن ممارسة النشاط البدني تسهم بشكل فعّال في الوقاية من مشكلات هشاشة العظام.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن بروتين Piezо1 الموجود في الجسم يلعب دور "مجس استشعار للحركة" داخل العظام، حيث يستجيب للضغط الميكانيكي الناتج عن المشي أو الجري أو التمارين الرياضية، وبينت التجارب أنه عند تنشيط هذا البروتين، يقوم بتوجيه الخلايا الجذعية في نخاع العظم لتكوين خلايا عظمية جديدة بدلا من التحول إلى خلايا دهنية، وهي العملية التي تفسر كيف تؤدي التمارين الرياضية إلى تقوية العظام.



وفي تجارب أُجريت على الفئران، أدت إزالة بروتين Piezo1 من الجسم إلى انخفاض كثافة العظام وتراكم الدهون في نخاع العظم، كما فقدت الفئران بإزالته القدرة على الاستفادة من التأثير الإيجابي للتمارين الرياضية في تقوية العظام، وساعد هذا الأمر العلماء على فهم كيفية تحويل الإجهاد الميكانيكي إلى إشارات بيولوجية محددة تحمي العظام من الهشاشة.