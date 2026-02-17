سلاح فعّال ضد هشاشة العظام

وفي تجارب أُجريت على الفئران، أدت إزالة بروتين Piezo1 من الجسم إلى انخفاض كثافة العظام وتراكم الدهون في نخاع العظم، كما فقدت الفئران بإزالته القدرة على الاستفادة من التأثير الإيجابي للتمارين الرياضية في تقوية العظام، وساعد هذا الأمر العلماء على فهم كيفية تحويل الإجهاد الميكانيكي إلى إشارات بيولوجية محددة تحمي العظام من الهشاشة.
ويؤكد خبراء الصحة أن ممارسة المشي والتمارين الرياضية يوميا، واتباع نظام غذائي صحي غني بالكالسيوم والفيتامينات والأملاح المعدنية، كلها وسائل طبيعية وفعالة للحفاظ على صحة العظام، خصوصا عند التقدم بالعمر.
