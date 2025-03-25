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سماع دقات قلبك أثناء الاستلقاء: متى يصبح مؤشرا على مشكلة صحية؟

بربر
تعبيرية
 
الثلاثاء، 25-03-2025 10:12 ص

الوكيل الإخباري-  قد يكون من المألوف أن يسمع البعض صوتًا إيقاعيًا نابضًا عند الاستلقاء على جانبهم، وهو ما يمكن أن يثير التساؤلات. في هذا السياق، حذر الجراح الأميركي الدكتور أنتوني يون من أن سماع هذا الصوت قد يكون "علامة تحذيرية" في بعض الحالات.

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شرح يون في مقطع فيديو على "تيك توك" أن الصوت الذي يسمعه الأشخاص في أذنهم عند الاستلقاء على جانبهم قد يكون مرتبطًا بالشرايين السباتية، وهي الأوعية الدموية التي تنقل الدم من القلب إلى الرأس وبقية أجزاء الجسم. هذه الشرايين تمر بالقرب من الأذن، وعند الاستلقاء على جانبك قد يتسبب تدفق الدم في سماع صوت دقات قلبك.


وأشار الدكتور يون إلى أن هذه الظاهرة، التي تعرف بالطنين النابض، قد تكون حميدة في معظم الأحيان، ولكن إذا كانت تحدث بشكل متكرر، فقد تكون مرتبطة بمشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو تشابك غير طبيعي في الأوعية الدموية. في بعض الحالات، قد تشير إلى تصلب الشرايين أو حتى وجود ورم في الرأس أو الرقبة.


وأوضح أنه في حال تكرار سماع هذا الصوت، من الأفضل استشارة الطبيب للتأكد من عدم وجود مشاكل صحية خطيرة.

 

سكاي نيوز 

 
 
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