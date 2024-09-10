شاي الماتشا يوفر فوائد خاصة لكبار السن

الوكيل الإخباري- قيّم باحثون من اليابان الفوائد المعرفية المحتملة لشاي الماتشا الأخضر (الشاي الأخضر المطحون) لكبار السن، وجاءت النتائج بفوائد مفاجئة، منها أنه يحسّن النوم لدى هذه الفئة العمرية.



ووفق "مديكال نيوز توداي"، وجد البحث أن تناول شاي الماتشا يساعد في الإدراك الاجتماعي الجيد، وهو عامل يكبح تطوّر الخرف.

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وأجرى الدراسة باحثون في معهد البحوث الطبية الحيوية بتسوكوبا، من خلال مراقبة 99 شخصاً يعانون من تدهور إدراكي خفيف، أعمارهم بين 5 و80 عاماً، لمدة 12 شهراً.



وتناولت مجموعة الماتشا غرامين من الشاي الأخضر عبر كبسولة يومياً، بينما تناولت مجموعة الدواء الوهمي كبسولة مع نشا الذرة.



وعلى الرغم من النتائج لم توافق توقعات الباحثين، الذين كانوا يأملون أن يوفر شاي الماتشا تحسينات للذاكرة، إلا أن ما وجدوا كان مفاجئاً على نحو جيد.



ويحتوي شاي الماتشا الأخضر على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين سي وإي والمغنيسيوم والبوتاسيوم.



كما يحتوي الماتشا أيضاً على مركبات نشطة بيولوجياً، مثل الثيانين والكاتيكين، تقمع الالتهاب وتحمي خلايا الجسم والدماغ من التلف.