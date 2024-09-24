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شراب سحري قبل النوم ينظف شرايينك ويحمي قلبك!

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 24-09-2024 09:44 ص

الوكيل الإخباري-   عصير الرمان من المشروبات التي تتميز بتركيبة غنية بمضادات الأكسدة القوية، والتي تحمي من الأمراض وتعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن تناول كوب من عصير الرمان ليلاً يقي من أمراض القلب ويعزز صحة الشرايين، ويمنع تراكم الدهون والكوليسترول الضار على جدرانها.

وأضافت أن تناول كوب منه يساعد على تنقية الشرايين من الشوائب، ويحافظ على مرونتها، ويمنع تصلب الشرايين.

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