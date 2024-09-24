شراب سحري قبل النوم ينظف شرايينك ويحمي قلبك!

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن تناول كوب من عصير الرمان ليلاً يقي من أمراض القلب ويعزز صحة الشرايين، ويمنع تراكم الدهون والكوليسترول الضار على جدرانها.
وأضافت أن تناول كوب منه يساعد على تنقية الشرايين من الشوائب، ويحافظ على مرونتها، ويمنع تصلب الشرايين.
-
أخبار متعلقة
-
مفاجأة.. ماذا يحدث لك عند تناول الموز؟
-
«البروتينات حارقة الدهون».. فتح طبي أمام أدوية فعالة لإنقاص الوزن
-
دراسة تنصح مرضى ارتفاع الضغط بشرب القهوة لهذا السبب!
-
لخفض الكوليسترول.. 6 مشروبات تناولها على الريق
-
تحذير للأمهات.. لا تضعي هذا الصنف في اللانش بوكس لطفلِك
-
كيف تفرق بين أعراض البرد والإنفلونزا وكورونا حالياً؟
-
اختبار دم جديد قد يكون بمثابة تحذير مبكر لمرض السكري عند الأطفال
-
7 أطعمة قد تكون السبب وراء آلام ظهرك.. احذرها