شرب القهوة بعد الإفطار في رمضان- ماذا تفعل بالجسم؟

الوكيل الإخباري- يعتبر شرب القهوة بعد الإفطار في رمضان من العادات التي يعتمد عليها الكثيرون، ولكن هل هذا مفيد للصحة؟

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في هذا السياق، أوضحت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، تأثير شرب القهوة بعد الإفطار على الجسم، مشيرة إلى بعض الأضرار المحتملة لهذه العادة.



تأثير القهوة على الجهاز الهضمي بعد الإفطار

أكدت جاد الحق أن الإفراط في شرب القهوة مباشرة بعد الإفطار قد يكون ضارًا، حيث قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي. بعد ساعات طويلة من الصيام، يكون الجهاز الهضمي في حالة راحة، مما يجعل شرب القهوة فور الإفطار يؤدي إلى تهيج المعدة وزيادة إفراز الأحماض، ما قد يتسبب في حرقة المعدة أو ارتجاع المريء.



تأثير القهوة على امتصاص العناصر الغذائية

وأضافت الدكتورة ليندا أن القهوة تحتوي على مركبات قد تؤثر على امتصاص الحديد والكالسيوم، مما يقلل من استفادة الجسم من العناصر الغذائية الأساسية بعد الصيام.



تأثير الكافيين على الصحة العامة

من ناحية أخرى، أشارت جاد الحق إلى أن الكافيين الموجود في القهوة قد يسبب ارتفاعًا في ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، ما قد يكون غير مناسب لبعض الأشخاص، خاصةً لمرضى القلب أو المصابين بارتفاع ضغط الدم.



القهوة والاضطرابات النوم

أضافت استشاري التغذية العلاجية أنه إذا تم تناول القهوة في وقت متأخر من المساء بعد الإفطار، فقد يؤدي ذلك إلى الأرق واضطرابات في النوم.



بدائل صحية

وأوصت جاد الحق بضرورة استبدال القهوة بمشروبات أخرى أكثر فائدة، مثل الماء، العصائر الطبيعية، أو الأعشاب الدافئة، لتعزيز الفائدة القصوى من وجبة الإفطار.



بهذه الطريقة، يمكن الاستمتاع بوجبة الإفطار بشكل صحي وداعم للصحة.