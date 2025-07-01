شرب القهوة بهذه الطريقة قد يساعدك على العيش لفترة أطول

وأوضح الباحثون أن القهوة الغنية بالمركبات النشطة بيولوجياً تساهم في الفوائد الصحية، إلا أن التحلية والإضافات الدهنية قد تقلل من هذه الفوائد.
وأشار الفريق إلى أن الكافيين يلعب دوراً رئيسياً في هذه العلاقة، حيث لم تُلاحظ الفوائد ذاتها لدى شاربي القهوة منزوعة الكافيين.
-
أخبار متعلقة
-
مفاجأة لمرضى السكري.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب القهوة يوميا
-
لمحبي المعكرونة.. خطأ شائع عند الطهي قد يرفع سكر الدم بسرعة
-
لمكافحة الأمراض.. أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر
-
هل الدقيق الأبيض يعيق حميتك؟ بدائل صحية تمنحك الطعم والفائدة
-
أطعمة تبدو "صحية" لكنها تخدعك... إليك ما يجب الحذر منه
-
جراح يحذر من مخاطر التهاب البنكرياس
-
تغيير بسيط في النظام الغذائي قد يفقدك نصف كيلوغرام أسبوعيا
-
خطر صامت يهدد الشباب.. أمراض القلب تتخذ شكلا جديدا