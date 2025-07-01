الثلاثاء 2025-07-01 01:08 م
 

شرب القهوة بهذه الطريقة قد يساعدك على العيش لفترة أطول

6ع
تعبيرية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 12:13 م

الوكيل الإخباري-   كشف موقع ساينس أليرت عن دراسة جديدة من جامعة تافتس تشير إلى أن شرب القهوة السوداء مرتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 14%، لكن هذا التأثير الإيجابي يتلاشى عند إضافة السكر أو الدهون المشبعة مثل الحليب كامل الدسم أو الكريمة.

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وأوضح الباحثون أن القهوة الغنية بالمركبات النشطة بيولوجياً تساهم في الفوائد الصحية، إلا أن التحلية والإضافات الدهنية قد تقلل من هذه الفوائد.


وأشار الفريق إلى أن الكافيين يلعب دوراً رئيسياً في هذه العلاقة، حيث لم تُلاحظ الفوائد ذاتها لدى شاربي القهوة منزوعة الكافيين.

 

شرق الأوسط 

 
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