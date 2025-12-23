شعرك قد يحذرك من مشاكل صحية قبل ظهور الأعراض

التغيرات المفاجئة في الشعر، مثل الكثافة، الملمس أو اللون، قد تشير إلى مشكلات صحية، مثل:
نقص الحديد: يسبب تساقط الشعر.
مشاكل الغدة الدرقية: تجعل الشعر جافًا وخشنًا.
نقص فيتامين B12: يؤدي إلى شعر ضعيف وفاقد للون.
الإجهاد المزمن: يزيد من التساقط بسبب ارتفاع الكورتيزول.
اضطرابات مناعية مثل الثعلبة: تظهر على شكل بقع صلع مستديرة.
سوء التغذية أو مشاكل الامتصاص: تضعف الشعر.
