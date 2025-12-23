شعرك قد يحذرك من مشاكل صحية قبل ظهور الأعراض

الوكيل الإخباري- الشعر ليس مجرد عنصر جمالي، بل مرآة لصحة الجسم، إذ تعكس بصيلاته التغيرات الهرمونية والتغذوية والمناعية والتمثيلية.



التغيرات المفاجئة في الشعر، مثل الكثافة، الملمس أو اللون، قد تشير إلى مشكلات صحية، مثل:

نقص الحديد: يسبب تساقط الشعر.

مشاكل الغدة الدرقية: تجعل الشعر جافًا وخشنًا.

نقص فيتامين B12: يؤدي إلى شعر ضعيف وفاقد للون.

الإجهاد المزمن: يزيد من التساقط بسبب ارتفاع الكورتيزول.

اضطرابات مناعية مثل الثعلبة: تظهر على شكل بقع صلع مستديرة.

سوء التغذية أو مشاكل الامتصاص: تضعف الشعر.

اضافة اعلان

الالتهابات المزمنة في فروة الرأس: تعيق نمو الشعر وتجعله هشًا.

ينصح الخبراء عند ملاحظة أي تغير مفاجئ بمراجعة الطبيب، وفحص النظام الغذائي للتأكد من كفاية الحديد، البروتين، الزنك وفيتامينات B، مع تجنب الإفراط في المكملات. مراقبة فروة الرأس وإدارة التوتر تعتبر أساسية للحفاظ على صحة الشعر.



ارم نيوز