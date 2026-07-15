صوت الرياح داخل الأذن.. خبراء يكشفون السبب الحقيقي

09:10 ص

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من سماع صوت خافت داخل الأذن يشبه الرياح أو الرعد، يظهر من وقت إلى آخر، وغالبًا يكون نتيجة آلية دفاع طبيعية تحمي الأذن من الأصوات الداخلية المرتفعة. اضافة اعلان





ويرتبط ذلك بانقباض العضلة الموترة للطبلة في الأذن الوسطى أثناء التثاؤب أو المضغ أو السعال، ما يقلل اهتزاز طبلة الأذن ويُنتج صوتًا منخفضًا يفسره الدماغ كهدير خافت.



وقد يرتبط الصوت أحيانًا بمشكلات مثل التهاب الأذن الوسطى أو متلازمة "مينير" أو طنين نادر، فيما يؤكد الخبراء أن ظهوره بشكل متقطع غالبًا لا يدعو للقلق، لكن استمرارَه مع الدوار أو فقدان التوازن يستدعي مراجعة الطبيب.





