صوت الرياح داخل الأذن.. خبراء يكشفون السبب الحقيقي

ويرتبط ذلك بانقباض العضلة الموترة للطبلة في الأذن الوسطى أثناء التثاؤب أو المضغ أو السعال، ما يقلل اهتزاز طبلة الأذن ويُنتج صوتًا منخفضًا يفسره الدماغ كهدير خافت.
وقد يرتبط الصوت أحيانًا بمشكلات مثل التهاب الأذن الوسطى أو متلازمة "مينير" أو طنين نادر، فيما يؤكد الخبراء أن ظهوره بشكل متقطع غالبًا لا يدعو للقلق، لكن استمرارَه مع الدوار أو فقدان التوازن يستدعي مراجعة الطبيب.
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