صورة أشعة تُظهر آثارا مروعة لمريض تناول لحم الخنزير

الوكيل الإخباري- كشفت صورة أشعة مقطعية شاركها طبيب شهير عبر إكس، عن عدوى طفيلية مقلقة وصلت عضلات مريض، سببها تناول لحم الخنزير غير المطبوخ جيداً.

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وقال الطبيب الشهير "سام غالي" إن الصورة أصابته بالذهول، وأنه أراد مشاركتها مع جمهوره في "إكس" حتى ينتبهوا جيدًا قبل تناول لحم الخنزير.



وتُعرف هذه العدوى طبيًّا باسم داء الكيسات المذنبة؛ وهي من يرقات الدودة الشريطية الخنزيرية، التي تفقس في الأمعاء، وتنتشر في مجرى الدم، وتشكل كيسات متكلسة في العضلات أو الدماغ.



ويمكن رؤية هذه الأكياس على شكل بقع بيضاء في صورة الأشعة المقطعية التي تم تبادلها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وبينما تقضي الاستجابة المناعية للمضيف عادةً على الأكياس، يمكن أن تحدث عواقب وخيمة إذا تشكلت الأكياس في الدماغ؛ ما يؤدي إلى مشاكل عصبية وأحيانًا قد تسبب الوفاة.

وتدخل الدودة الشريطية إلى الجسم من خلال تناول البيوض، والتي يمكن أن تتطور إلى ديدان شريطية بالغة في الأمعاء. ومع ذلك، لا يتطور داء الكيسات المذنبة إلا عندما ينقل الأفراد المصابون بيض الدودة الشريطية إلى الآخرين عن طريق البراز.



ويؤكد الأطباء أن العلاج يتضمن مضادات للطفيليات التي يمكن أن تكون مميتة في بعض الحالات.