صورة أشعة تُظهر آثارا مروعة لمريض تناول لحم الخنزير

وقال الطبيب الشهير "سام غالي" إن الصورة أصابته بالذهول، وأنه أراد مشاركتها مع جمهوره في "إكس" حتى ينتبهوا جيدًا قبل تناول لحم الخنزير.
وتُعرف هذه العدوى طبيًّا باسم داء الكيسات المذنبة؛ وهي من يرقات الدودة الشريطية الخنزيرية، التي تفقس في الأمعاء، وتنتشر في مجرى الدم، وتشكل كيسات متكلسة في العضلات أو الدماغ.
ويمكن رؤية هذه الأكياس على شكل بقع بيضاء في صورة الأشعة المقطعية التي تم تبادلها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبينما تقضي الاستجابة المناعية للمضيف عادةً على الأكياس، يمكن أن تحدث عواقب وخيمة إذا تشكلت الأكياس في الدماغ؛ ما يؤدي إلى مشاكل عصبية وأحيانًا قد تسبب الوفاة.
ويؤكد الأطباء أن العلاج يتضمن مضادات للطفيليات التي يمكن أن تكون مميتة في بعض الحالات.
وتشير التقديرات إلى أن ملايين الأشخاص يصابون بالعدوى كل عام، مع مضاعفات قد تكون قاتلة.
وفي المناطق ذات الدخل المنخفض، حيث يعيش الناس على مقربة من الخنازير المتجولة، يكون معدل الإصابة أعلى، ما يتسبب في عدد كبير من حالات الصرع.
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