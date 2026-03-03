صيام مرضى الضغط في رمضان ومتى يجب الإفطار فوراً

12:51 م

الوكيل الإخباري- رغم أن الصيام ممارسة صحية وروحانية مهمة، فإنه يشكل تحديات فسيولوجية للمصابين بأمراض مزمنة، خاصة ارتفاع ضغط الدم. فالتغيرات في نمط الغذاء، والنشاط البدني، ومواعيد الأدوية تستدعي إدارة دقيقة لتجنب الجفاف أو هبوط الضغط الحاد، مع ضرورة متابعة القراءات بانتظام واستشارة الطبيب لضبط الجرعات بما يتناسب مع ساعات الصيام.





الالتزام بالإرشادات الطبية والوعي بأعراض الخطر يضمنان صيامًا آمنًا ويقللان احتمالية المضاعفات القلبية والوعائية، ما يجعل التثقيف الصحي حجر الزاوية لتجربة صيام مستقرة وصحية.



أهم نصائح صيام مرضى ضغط الدم وعلامات الخطر التي تستدعي التوقف



وفق توصيات Mayo Clinic، يمكن لمعظم مرضى ضغط الدم الصيام بأمان إذا كان المرض تحت السيطرة، لكن هناك حالات تستوجب الإفطار الفوري:



1- ارتفاع الضغط المفاجئ والحاد



يجب الإفطار فوراً إذا سجل جهاز القياس قراءة تصل إلى 180/120 ملم زئبق أو أعلى، حتى في غياب الأعراض. هذا الارتفاع يُعرف بأزمة فرط ضغط الدم، ويشكل خطراً مباشراً على الشرايين والأعضاء الحيوية مثل الدماغ والكلى.

الاستمرار في الصيام في هذه الحالة يزيد من احتمالية التعرض لسكتة دماغية أو نوبة قلبية مفاجئة.



2- أعراض قصور التروية الدماغية



عند الشعور بدوار شديد، فقدان التوازن، تشوش مفاجئ في الرؤية، أو تنميل في جانب واحد من الجسم، يجب الإفطار فورًا.

فهذه العلامات قد تدل على اضطراب في تدفق الدم إلى الدماغ نتيجة تقلبات ضغط الدم، وتأخير شرب السوائل أو تناول الدواء قد يؤدي إلى مضاعفات عصبية خطيرة.



3- آلام الصدر وضيق التنفس



يشير الإحساس بثقل أو ألم في الصدر، أو صعوبة في التنفس، إلى إجهاد عضلة القلب. وبالنسبة لمرضى ضغط الدم، قد يعني ذلك أن القلب غير قادر على ضخ الدم بكفاءة أثناء الصيام.

في هذه الحالة، يصبح كسر الصيام ضروريًا لتناول العلاج الإسعافي وتقليل الضغط البدني والتمثيل الغذائي المفروض على القلب، ما يحد من خطر حدوث جلطات قلبية.



4- الجفاف الشديد والوهن



إذا عانى المريض من عطش شديد، قلة في التبول، أو انخفاض ضغط الدم إلى أقل من 90/60، فيجب الإفطار فورًا.

فالجفاف يزيد من لزوجة الدم ويضع ضغطًا إضافيًا على الكلى، كما يعزز خطر تكون الجلطات. وفي هذه الحالات، يصبح تعويض السوائل والأملاح المعدنية ضرورة طبية عاجلة لاستعادة توازن الجسم.



صيام مرضى الضغط يتطلب وعيًا كاملًا بقدرات الجسم؛ فالاستمرار يعتمد على ثبات القراءات واستقرار الحالة الصحية، وأي تجاهل لعلامات التحذير قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.





