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طبق واحد.. هذا الفطور يساعدك على محاربة الجوع لساعات

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 03-06-2026 11:58 ص
الوكيل الإخباري-   أكد اختصاصيو تغذية أن الشعور بالجوع سريعاً بعد تناول وجبة الفطور قد يرتبط بنوعية الأطعمة المتناولة، مشيرين إلى أن الجمع بين البروتين والألياف في الوجبة الصباحية يساعد على تعزيز الشبع والحفاظ على مستويات الطاقة لفترة أطول.اضافة اعلان


وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هافينغتون بوست" البريطانية، فإن الاعتماد على الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة، مثل المعجنات أو رقائق الإفطار، قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر بالدم يعقبه انخفاض مفاجئ، ما يزيد الشعور بالجوع قبل موعد الغداء.

ومن الخيارات التي أوصى بها الخبراء، الزبادي اليوناني مع التوت والبذور والمكسرات، إذ يجمع بين البروتين والألياف، ما يساعد على إطالة الشعور بالامتلاء.

وأوضحت اختصاصية التغذية الدكتورة لويزا فيرنر أن البروتين والألياف يعملان معاً على استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة خلال ساعات الصباح، مشيرة إلى أهمية أن تحتوي الوجبات الرئيسية على نحو 25 إلى 30 غراماً من البروتين قدر الإمكان.

كما شملت الخيارات الموصى بها خبز الحبوب الكاملة مع الجبن القريش أو السلمون المدخن والأفوكادو، إضافة إلى الشوفان مع البذور والفواكه، لما توفره من مزيج متوازن من العناصر الغذائية.

ويرى الخبراء أن تحقيق الشبع لا يعتمد على زيادة كمية الطعام، بل على اختيار مكونات غذائية متوازنة تدعم صحة الجهاز الهضمي وتوفر الطاقة بشكل مستدام خلال اليوم.
 
 


gnews

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