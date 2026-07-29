طبيبة تحذر: الخوخ قد يسبب ألم البطن في هذه الحالات

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الوكيل الإخباري- حذّرت أخصائية الغدد الصماء والتغذية العلاجية، الدكتورة يارا هشام، من أن تناول الخوخ قد يسبب ألمًا في البطن لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا لم يُغسل جيدًا قبل تناوله. اضافة اعلان





وأوضحت أن بقايا المبيدات والبكتيريا على قشرة الخوخ، إضافة إلى صعوبة هضم بعض السكريات الموجودة فيه، قد تؤدي إلى آلام البطن والانتفاخ والإسهال، مشيرة إلى أن مرضى القولون العصبي أو من يعانون من عدم تحمل الفركتوز أو حساسية الخوخ قد يكونون أكثر عرضة لهذه الأعراض.



ونصحت بغسل الخوخ جيدًا قبل تناوله، وعدم الإفراط في استهلاكه، موصية بالاكتفاء بما لا يزيد على ثمرتين يوميًا للاستفادة من فوائده دون الإضرار بالجهاز الهضمي.









