طبيبة تحذر من هذه العلامات.. تدل على وجود مشكلة في قلبك

وأشارت إلى خطورة ارتفاع ضغط الدم على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".
وحذرت من زيادة الوزن، لأن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يزداد لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة، خاصةً في منطقة البطن.
وأوضحت أن عدم انتظام ضربات القلب قد يكون ناتجًا عن التعب والإفراط في الكافيين، مشيرةً إلى أن ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم قد يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.
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