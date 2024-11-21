طبيبة تحذر من هذه العلامات.. تدل على وجود مشكلة في قلبك

الوكيل الإخباري- يصبح الإنسان أكثر حاجة للعناية بصحة القلب والأوعية الدموية، إذا ظهرت عليه بعض العلامات التحذيرية، حسبما ذكرت الدكتورة ريتا ميتروفانوفا.

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