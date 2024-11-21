 
الخميس 2024-11-21 02:55 ص
 

طبيبة تحذر من هذه العلامات.. تدل على وجود مشكلة في قلبك

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 21-11-2024 02:43 ص

الوكيل الإخباري-   يصبح الإنسان أكثر حاجة للعناية بصحة القلب والأوعية الدموية، إذا ظهرت عليه بعض العلامات التحذيرية، حسبما ذكرت الدكتورة ريتا ميتروفانوفا.

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وأضافت ريتا أن ألم الصدر من العلامات التي قد تدل على الإصابة باحتشاء عضلة القلب، خاصةً إذا كان المريض يعاني في نفس الوقت من ضيق التنفس.

وأشارت إلى خطورة ارتفاع ضغط الدم على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

وحذرت من زيادة الوزن، لأن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يزداد لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة، خاصةً في منطقة البطن.

وأوضحت أن عدم انتظام ضربات القلب قد يكون ناتجًا عن التعب والإفراط في الكافيين، مشيرةً إلى أن ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم قد يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

 
gnews

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