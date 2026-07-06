طبيبة تحذر: هذه الفئات ممنوعة من تناول البطيخ الأحمر

الوكيل الإخباري- حذرت الدكتورة أولغا ياميلوفا، الأستاذة المشاركة بكلية الطب الوقائي بجامعة المحيط الهادئ الطبية، من أن الإفراط في تناول البطيخ الأحمر يعود بأضرار صحية على مرضى الكلى والمصابين بداء السكري، رغم فوائده المعروفة للقلب والأوعية الدموية.

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وأوضحت الطبيبة أن البطيخ الأحمر يمثل عبئا على الجهاز البولي لمرضى الكلى المعرضين للوذمة (احتباس السوائل) بسبب خصائصه المدرة للبول، كما أن الإكثار منه قد يتسبب في تحريك الحصى لدى من يعانون من حصوات الكلى.

ومن جهة أخرى، أشارت ياميلوفا إلى أن البطيخ يحتوي على سكريات بسيطة سهلة الهضم ويمتلك مؤشرا غلايسيميا مرتفعا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم، وهو ما يستدعي الحذر الشديد من قبل مرضى السكري.