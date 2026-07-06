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طبيبة تحذر: هذه الفئات ممنوعة من تناول البطيخ الأحمر

البطيخ
بطيخ
 
الإثنين، 06-07-2026 12:35 م

الوكيل الإخباري-   حذرت الدكتورة أولغا ياميلوفا، الأستاذة المشاركة بكلية الطب الوقائي بجامعة المحيط الهادئ الطبية، من أن الإفراط في تناول البطيخ الأحمر يعود بأضرار صحية على مرضى الكلى والمصابين بداء السكري، رغم فوائده المعروفة للقلب والأوعية الدموية.

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وأوضحت الطبيبة أن البطيخ الأحمر يمثل عبئا على الجهاز البولي لمرضى الكلى المعرضين للوذمة (احتباس السوائل) بسبب خصائصه المدرة للبول، كما أن الإكثار منه قد يتسبب في تحريك الحصى لدى من يعانون من حصوات الكلى.

 

 ومن جهة أخرى، أشارت ياميلوفا إلى أن البطيخ يحتوي على سكريات بسيطة سهلة الهضم ويمتلك مؤشرا غلايسيميا مرتفعا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم، وهو ما يستدعي الحذر الشديد من قبل مرضى السكري.

 

وأكدت أن الحصة المقبولة لمرضى السكري تتراوح بين 150 و200 غرام فقط، شريطة أن يتم تناولها بعد استشارة الطبيب المختص والمراقبة الدقيقة لمستويات الغلوكوز في الدم لضمان السلامة الصحية.

 
 


gnews

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