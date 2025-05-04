طبيبة توضح- فوائد تخفيف خل التفاح بالماء قبل تناوله

الوكيل الإخباري- يلجأ العديد من الأشخاص إلى تناول خل التفاح بشكل يومي، نظرًا لفوائده الصحية المتعددة، لكن خبراء التغذية يؤكدون على أهمية تخفيفه بالماء قبل تناوله، لتجنب مضاعفات قد تؤثر سلبًا على الجسم.

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وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة غادة الصايغ، استشاري التغذية العلاجية، أن تخفيف خل التفاح ضروري للحصول على فوائده الصحية دون الإضرار بالجهاز الهضمي أو باقي أعضاء الجسم. وأشارت إلى أن الكمية المناسبة لتناوله بشكل آمن هي 8 مل من خل التفاح مع 250 مل من الماء.



أبرز الفوائد الصحية لتخفيف خل التفاح بالماء:

✅ الوقاية من هشاشة العظام

تناول خل التفاح المركز قد يؤدي إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم، ما يرفع خطر الإصابة بضعف العظام والعضلات.

✅ تجنّب انخفاض سكر الدم

بسبب تأثيره على معدّل الأنسولين، فإن خل التفاح غير المخفف قد يتسبب في هبوط سكر الدم، لا سيما عند مرضى السكري أو من يتناولون أدوية خافضة للسكر.

✅ الحد من اضطرابات الجهاز الهضمي

من بين الأعراض الشائعة لتناول خل التفاح دون تخفيف: الغثيان، والانتفاخ، وفقدان الشهية المفرط.

✅ الوقاية من تقرحات البلعوم والمعدة

يحتوي خل التفاح على أحماض قوية مثل الأسيتيك والسيتريك، التي قد تؤدي إلى التهابات المريء والحلق عند تناوله مركزًا.

✅ حماية الأسنان

خل التفاح غير المخفف يسبب تآكل مينا الأسنان، ما يؤدي إلى هشاشتها، والتهاب اللثة، وحتى تلف الأعصاب السنية.

✅ تجنّب تهيج العين

في حال ملامسة خل التفاح غير المخفف للعين عن طريق الخطأ، قد يسبب احمرارًا وتهيجًا شديدًا نتيجة تركيز الأحماض العالية.



وتؤكد "الصايغ" أن استخدام خل التفاح ضمن نظام غذائي متوازن يجب أن يكون بحذر، مع مراعاة الكمية وطريقة الاستخدام، تفاديًا لأي آثار جانبية غير مرغوب فيها.