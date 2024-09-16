طبيبة: مضادات الاكتئاب يمكن أن تخفف الألم المزمن

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة تاتيانا فينوغرادوفا، أخصائية طب الأعصاب، إلى أنه يمكن استخدام مضادات الاكتئاب ليس فقط في علاج الاكتئاب، بل وفي حالات أخرى أيضًا.

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ووفقًا لها، فإن مضادات الاكتئاب هي مجموعة من الأدوية غالبًا ما تُستخدم في علاج الاكتئاب، بينما نطاق استخدامها أوسع من ذلك بكثير، وقد تكون فعالة في علاج حالات مرضية مختلفة.



وتشير الطبيبة إلى أن الألم المزمن يمكن أن يجعل الدماغ أكثر حساسية لإشارات الألم. وتساعد مضادات الاكتئاب في تقليل فرط الحساسية وتخفيف الشعور بالألم.



وبالإضافة إلى ذلك، تساعد مضادات الاكتئاب على تحسين نوعية النوم والتعامل بهدوء مع القلق والكآبة التي غالبًا ما تصاحب الألم المزمن.



ووفقًا لها، فإن تأثير ومفعول أنواع مختلفة من مضادات الاكتئاب يختلف، ولكن هدفها المشترك هو استعادة توازن الناقلات العصبية في الدماغ. لذلك، يجب أن نتذكر أن مضادات الاكتئاب ليست علاجًا سحريًا، وينبغي استخدامها فقط بموجب وصفة طبية.

RT