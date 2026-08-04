طبيب: أعراض قد تسبق النوبة القلبية بأسابيع وتحذير من تجاهلها

وأكد دياتشينكو أن الاتصال بالإسعاف يصبح ضروريا عند استمرار ألم ضاغط أو حارق في الصدر لأكثر من 15 دقيقة، أو امتداده إلى الذراع أو الكتف أو الرقبة أو الفك أو الظهر، خاصة إذا ترافق مع تعرق بارد أو شحوب أو ضعف شديد. وشدد على أهمية الوقاية عبر الإقلاع عن التدخين، ومراقبة ضغط الدم ومستويات السكر والكوليسترول، وممارسة النشاط البدني لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيا، واتباع نظام غذائي متوازن، إلى جانب إجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن عوامل الخطر.
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