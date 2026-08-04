طبيب: أعراض قد تسبق النوبة القلبية بأسابيع وتحذير من تجاهلها

10:09 م

الوكيل الإخباري- حذر اختصاصي أمراض القلب الدكتور نيكيتا دياتشينكو من أن احتشاء عضلة القلب لا يحدث دائما بشكل مفاجئ، بل قد تسبقه أعراض تحذيرية تظهر قبل ساعات أو أيام، وأحيانا قبل أسابيع. وأوضح أن من أبرز هذه الأعراض ضعف غير معتاد لا يزول بالراحة، وضيق في التنفس أثناء النشاط أو حتى في أثناء الراحة، والشعور بضغط أو حرقة خلف عظمة القص، إضافة إلى الدوار أو الغثيان واضطرابات النوم أو القلق غير المبرر. اضافة اعلان





وأكد دياتشينكو أن الاتصال بالإسعاف يصبح ضروريا عند استمرار ألم ضاغط أو حارق في الصدر لأكثر من 15 دقيقة، أو امتداده إلى الذراع أو الكتف أو الرقبة أو الفك أو الظهر، خاصة إذا ترافق مع تعرق بارد أو شحوب أو ضعف شديد. وشدد على أهمية الوقاية عبر الإقلاع عن التدخين، ومراقبة ضغط الدم ومستويات السكر والكوليسترول، وممارسة النشاط البدني لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيا، واتباع نظام غذائي متوازن، إلى جانب إجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن عوامل الخطر.





