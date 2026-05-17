الأحد 2026-05-17 02:32 م

طبيب قلب يحذر من الإفراط في استخدام الشاشات

طبيب قلب يحذر: الإفراط في استخدام الشاشات
تعبيرية
 
الأحد، 17-05-2026 12:27 م
الوكيل الإخباري-   حذّر طبيب القلب برانيسلاف بوغونوفيتش من أن الاستخدام المكثف للهواتف الذكية والأجهزة الرقمية لدى الجيل الشاب قد ينعكس سلباً على الصحة، خاصة فيما يتعلق بصحة العين والجهاز العصبي.اضافة اعلان


وأوضح أن التعرض المستمر للشاشات يؤدي إلى إجهاد عصبي، ويزيد من عوامل الخطر مثل اضطرابات النوم، التوتر المزمن، ونمط الحياة المرتبط بالاستخدام الرقمي المفرط.

وأشار إلى أن هذا النمط قد يسهم في ظهور مشكلات في العين على المدى البعيد، من بينها احتمالية الإصابة المبكرة بإعتام عدسة العين، مؤكداً أهمية تقليل سطوع الشاشات ليلاً والحد من مدة الاستخدام.

وأضاف أن أمراض القلب والأوعية الدموية لا تزال نادرة لدى الشباب، لكن العوامل السلوكية مثل الإرهاق واضطراب النوم تشكل التحدي الأكبر مقارنة بالأسباب العضوية.

ولفت إلى أن الجيل الحالي أكثر وعيًا صحيًا من الأجيال السابقة من حيث الغذاء والنشاط البدني، لكنه في المقابل أكثر عرضة للإجهاد الرقمي، ما قد يترك آثاراً صحية تظهر لاحقاً في مرحلة عمرية مبكرة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تحرك باكستاني نحو إيران لإحياء الوساطة بين واشنطن وطهران

عربي ودولي تحرك باكستاني نحو إيران لإحياء الوساطة بين واشنطن وطهران

ت

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 يباشر أعماله

جورامكو تتواصل مع المواهب الشبابية في إطار رعايتها لمعرض الجامعة الأردنية للتوظيف 2026

أخبار الشركات جورامكو تتواصل مع المواهب الشبابية في إطار رعايتها لمعرض الجامعة الأردنية للتوظيف 2026

ا

أخبار محلية الأردن يستضيف بطولة غرب آسيا لكرة السلة للناشئين

الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً ليبياً ويبحث تعزيز التعاون الدفاعي المشترك

أخبار محلية الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً ليبياً ويبحث تعزيز التعاون الدفاعي المشترك

إطلاق مشروع “ممشى عمّان السياحي” ضمن فعالية “عمّان - حوار التراث والإنسان”

أخبار محلية إطلاق مشروع “ممشى عمّان السياحي” ضمن فعالية “عمّان - حوار التراث والإنسان”

آبل تخطط لتحديثات موسعة في نظام تشغيل "آيفون"

تكنولوجيا آبل تخطط لتحديثات موسعة في نظام تشغيل "آيفون"

سوريا .. فيديو يوثق جريمة بشعة في الرقة ومطالبات بضبط القاتل

عربي ودولي سوريا .. فيديو يوثق جريمة بشعة في الرقة ومطالبات بضبط القاتل



 
 






الأكثر مشاهدة

 