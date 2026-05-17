طبيب قلب يحذر من الإفراط في استخدام الشاشات

الوكيل الإخباري- حذّر طبيب القلب برانيسلاف بوغونوفيتش من أن الاستخدام المكثف للهواتف الذكية والأجهزة الرقمية لدى الجيل الشاب قد ينعكس سلباً على الصحة، خاصة فيما يتعلق بصحة العين والجهاز العصبي.





وأوضح أن التعرض المستمر للشاشات يؤدي إلى إجهاد عصبي، ويزيد من عوامل الخطر مثل اضطرابات النوم، التوتر المزمن، ونمط الحياة المرتبط بالاستخدام الرقمي المفرط.



وأشار إلى أن هذا النمط قد يسهم في ظهور مشكلات في العين على المدى البعيد، من بينها احتمالية الإصابة المبكرة بإعتام عدسة العين، مؤكداً أهمية تقليل سطوع الشاشات ليلاً والحد من مدة الاستخدام.



وأضاف أن أمراض القلب والأوعية الدموية لا تزال نادرة لدى الشباب، لكن العوامل السلوكية مثل الإرهاق واضطراب النوم تشكل التحدي الأكبر مقارنة بالأسباب العضوية.



ولفت إلى أن الجيل الحالي أكثر وعيًا صحيًا من الأجيال السابقة من حيث الغذاء والنشاط البدني، لكنه في المقابل أكثر عرضة للإجهاد الرقمي، ما قد يترك آثاراً صحية تظهر لاحقاً في مرحلة عمرية مبكرة.





