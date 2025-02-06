طبيب مصري يحذر: نصف مرضى الغسيل الكلوي ضحايا هذه العادة الخطيرة

الوكيل الإخباري- أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى وجود عادة خاطئة شائعة قد تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الكليتين، وهي سوء استخدام الأدوية. وأوضح الدكتور موافي خلال استضافته في برنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية"، أن هذه العادة تعد من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، خاصة الفشل الكلوي.

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50% من مرضى الغسيل الكلوي ضحايا سوء استخدام الأدوية

أكد الدكتور موافي أن 50% من الأشخاص الذين يخضعون لجلسات الغسيل الكلوي هم ضحايا لاستخدام الأدوية بشكل خاطئ. وأشار إلى أن الكثير من الأشخاص عندما يشعرون بعرض ما، مثل الصداع، يتوجهون فورًا للبحث عن دواء عبر الإنترنت لتخفيف الأعراض، مما قد يكون له عواقب خطيرة.



الأدوية ليست الحل لكل عرض

وأوضح الدكتور موافي أن الصداع، على سبيل المثال، لا يمكن التغلب عليه باستخدام المسكنات في جميع الحالات. فالأدوية التي قد تكون فعّالة في بعض الحالات لا تصلح دائمًا لغيرها. العلاج الفعلي للصداع يعتمد على السبب الرئيسي له، والذي يختلف من مريض لآخر.



ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول الأدوية

شدد الدكتور موافي على ضرورة تناول الأدوية تحت إشراف الطبيب المختص، محذرًا من الحصول عليها دون روشتة طبية. فالتناول العشوائي للأدوية قد يؤدي إلى مخاطر صحية كبيرة، ومن أبرزها الإصابة بـ الفشل الكلوي.



خلاصة

إذا كنت تعاني من أي أعراض صحية، يجب أن تكون استشارتك الطبية هي الخطوة الأولى. لا تعتمد على الأدوية التي تجدها عبر الإنترنت أو بدون وصفة طبية، لأن ذلك قد يعرض صحتك لمخاطر جسيمة، بما في ذلك الإصابة بالفشل الكلوي.