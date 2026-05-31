طبيب يحدد الأعراض الأولى للتصلب المتعدد

الوكيل الإخباري- كشف الدكتور فاليري ليتفينوف، كبير الباحثين في قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة بيرم التقنية، عن أبرز الأعراض المبكرة التي قد تشير إلى الإصابة بمرض التصلب المتعدد.





وقال ليتفينوف إن أعراض المرض تختلف بشكل كبير من شخص لآخر، وقد تشمل الشعور بالتعب المستمر، وتقلبات المزاج، وصعوبة تنسيق الحركات، إضافة إلى مشكلات في التبول.



وأوضح أن طبيعة الأعراض تعتمد على الجزء المصاب من الجهاز العصبي، مشيراً إلى أنها قد تظهر بشكل مفاجئ وتختفي بسرعة، أو تتطور تدريجياً، خصوصاً في المراحل المبكرة من المرض.



وأضاف أن بعض الأعراض، مثل حركات العين السريعة اللاإرادية، والرعشة المصاحبة للحركات الإرادية، وتلعثم الكلام، قد تدل على الإصابة بالتصلب المتعدد، إلا أنها غالباً ما تظهر في الحالات المزمنة والمتقدمة.



وأكد أن تشخيص المرض يتم من قبل طبيب الأعصاب، داعياً إلى مراجعة الطبيب في أسرع وقت عند ظهور أعراض مثل فقدان التوازن أثناء المشي، أو الشعور بالخدر في الذراع أو الساق، أو تراجع مفاجئ في الرؤية بإحدى العينين، أو الإرهاق الشديد والمستمر لعدة أسابيع متتالية.





