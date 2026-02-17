الثلاثاء 2026-02-17 02:46 م

طبيب يحدد سببا بيولوجيا مشتركا بين الاكتئاب والفصام

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 17-02-2026 01:08 م

الوكيل الإخباري-   أفاد الدكتور أندريه شميلوفيتش رئيس قسم الطب النفسي وعلم النفس الطبي في معهد علم الأعصاب والتكنولوجيا العصبية بجامعة بيروغوف، أن الفصام والاكتئاب ينبعان من نفس التغير الدماغي.

اضافة اعلان

 

ووفقا له، يمكن أن يتطور الفصام والاكتئاب المتكرر نتيجة انخفاض النشاط في الفصوص الأمامية للدماغ، على الرغم من كونهما تشخيصين مختلفين من الناحية الفنية.

ويشير العالم، إلى أن التصنيف الحالي للاضطرابات النفسية قديم إلى حد كبير، لأنه يعتمد بشكل أساسي على وصف الأعراض والمظاهر السلوكية.

ويقول: "اعتمد واضعو هذه التصنيفات على مبادئ اجتماعية نفسية، بينما تظهر الدراسات الحديثة وجود مؤشرات عصبية بيولوجية محددة لأشكال مختلفة من الأمراض النفسية".

ووفقا له، يؤدي هذا إلى مشكلتين. أولا، قد يكون للتشخيصات المختلفة نفس السبب على مستوى الدماغ. ثانيا، غالبا ما يشمل التشخيص الواحد أشكالا "غير نمطية" متعددة. ونتيجة لذلك، يعاني المرضى، لأن الإرشادات السريرية ومعايير العلاج تستند إلى منطق شكلي لا بيولوجي.

فمثلا ، يمكن ملاحظة نقص نشاط الفص الجبهي في كل من الاكتئاب المتكرر (قصير الأمد) والفصام، على الرغم من أن هذين الاضطرابين يعتبران سريريا منفصلين.

يُعدّ الفص الجبهي مسؤولا عن التحكم العاطفي، والتخطيط، واتخاذ القرارات، ويؤدي تعطّل وظائفه إلى ظهور أعراض متشابهة، مثل اللامبالاة، وانخفاض المبادرة، والصعوبات الإدراكية. فعلى سبيل المثال، قد يكون فرط نشاط الدوبامين في المنطقة الحوفية — أي زيادة نشاط الدوبامين في بُنى الدماغ المرتبطة بالعاطفة والتحفيز — عاملا مشتركا وراء كلٍّ من اضطراب الشخصية الفُصامية واضطراب الوسواس القهري، وهو ما يفسّر تشابه بعض الأعراض الفردية رغم اختلاف التشخيصات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار الشركات كانيون AT4X بطل رالي وادي القمر

العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في إربد ويؤكد ضرورة استدامة أثرها الخدمي والتنموي

أخبار محلية العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في إربد ويؤكد ضرورة استدامة أثرها الخدمي والتنموي

ب

أخبار محلية الإحصاءات: انخفاض كمية إنتاج زيت الزيتون بنسبة 34% للموسم الحالي

لقطة من الفيديو

أخبار محلية فيديو للفنان وسام طبيلة يثير فضول الأردنيين قبل رمضان

ا

شؤون برلمانية "الريادة النيابية" تزور وزارة الاقتصاد الرقمي

ل

أخبار محلية مدير هيئة النقل: منظومة النقل المنتظم للركاب شهدت تطورا ملموسا خلال 2025

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة وأسلحة على واجهتها الشمالية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة وأسلحة على واجهتها الشمالية

تحتفظ المرأة في خزانتها بقطع أساسية خلال شهر رمضان، وتحرص على تنسيقها بعناية لتطلّ بإطلالة مريحة وعصرية في آنٍ واحد. قطع أساسية في خزانة كل امرأة في رمضان مع حلول الشهر الفضيل، تعيد المرأة ترتيب اخت

المرأة والجمال قطع لا غنى عنها في خزانة المرأة خلال رمضان



 






الأكثر مشاهدة