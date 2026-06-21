طبيب يحذر من مخاطر الماء داخل الأذن

الوكيل الإخباري- حذّر طبيب الأنف والأذن والحنجرة الروسي إيغور مانيفيتش من أن دخول الماء إلى الأذن قد يسبب التهابًا، خاصة عند وجود إصابات بسيطة في القناة السمعية أو تراكم شمع الأذن.

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وأوضح أن البرك والبحيرات وأحواض السباحة غير النظيفة تُعد من أكثر البيئات التي تزيد خطر العدوى، فيما توفر مياه البحر حماية نسبية بفضل ملوحتها.