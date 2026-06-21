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طبيب يحذر من مخاطر الماء داخل الأذن

ناليس
تعبيرية
 
الأحد، 21-06-2026 02:56 م

الوكيل الإخباري-   حذّر طبيب الأنف والأذن والحنجرة الروسي إيغور مانيفيتش من أن دخول الماء إلى الأذن قد يسبب التهابًا، خاصة عند وجود إصابات بسيطة في القناة السمعية أو تراكم شمع الأذن.

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وأوضح أن البرك والبحيرات وأحواض السباحة غير النظيفة تُعد من أكثر البيئات التي تزيد خطر العدوى، فيما توفر مياه البحر حماية نسبية بفضل ملوحتها.


ومن أبرز أعراض التهاب الأذن: الألم، والحكة، والشعور بالانسداد، وضعف السمع، والإفرازات. وأكد أن إهمال العلاج قد يؤدي إلى تفاقم الالتهاب وانتشاره، خاصة لدى الأطفال وضعاف المناعة.

 

 
 


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