طبيب يحذر من مخاطر الماء داخل الأذن

وأوضح أن البرك والبحيرات وأحواض السباحة غير النظيفة تُعد من أكثر البيئات التي تزيد خطر العدوى، فيما توفر مياه البحر حماية نسبية بفضل ملوحتها.
ومن أبرز أعراض التهاب الأذن: الألم، والحكة، والشعور بالانسداد، وضعف السمع، والإفرازات. وأكد أن إهمال العلاج قد يؤدي إلى تفاقم الالتهاب وانتشاره، خاصة لدى الأطفال وضعاف المناعة.
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