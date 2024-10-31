طبيب يحذر من مرض يؤثر على العين!

الوكيل الإخباري- الجهاز التنفسي العلوي ليس الجزء الوحيد بالجسم الذي يتأثر سلبًا عند الإصابة بحساسية الأنف، بل تظهر أعراضها أحيانًا في مناطق أخرى، فما هي؟



في هذا الصدد، حذر الدكتور أحمد سلامة، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، من التهاون مع حساسية الأنف، لأن أعراضها تزداد حدة عند إهمال علاجها.

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وأضاف سلامة أن أعراض حساسية الأنف -المعروفة أيضًا باسم التهاب الأنف التحسسي- تشمل:

- العطس.

- رشح حاد.

- حكة الأنف.

- حكة الحلق في بعض الأحيان.

- حكة الأذن في بعض الأحيان.



وأوضح استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة أن حساسية الأنف قد تؤثر على سلامة العين، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى الشعور بحكة في العينين مع إفراز الكثير من الدموع.