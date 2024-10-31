طبيب يحذر من مرض يؤثر على العين!

في هذا الصدد، حذر الدكتور أحمد سلامة، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، من التهاون مع حساسية الأنف، لأن أعراضها تزداد حدة عند إهمال علاجها.
وأضاف سلامة أن أعراض حساسية الأنف -المعروفة أيضًا باسم التهاب الأنف التحسسي- تشمل:
- العطس.
- رشح حاد.
- حكة الأنف.
- حكة الحلق في بعض الأحيان.
- حكة الأذن في بعض الأحيان.
وكشف أن حساسية الأنف تحدث الإصابة بها، نتيجة لتفاعل الجهاز المناعي مع بروتين في الجسم أو مثير خارجي، مما يتسبب في إنتاج المزيد من مادة الهيستامين، التي تؤدي إلى ظهور الأعراض السابقة.
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