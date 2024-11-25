طبيب يحذر.. نقص هذا الفيتامين شائع في الشتاء

10:49 م

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الوكيل الإخباري- وقال حتة إن العنصر الغذائي الذي يقصده هو "فيتامين د"، موضحًا أن قلة التعرض لأشعة الشمس في الشتاء هي السبب الرئيسي لنقص مستوياته بالجسم. اضافة اعلان





وأوضح استشاري الصحة العامة أن معدل التعرض لأشعة الشمس ينخفض في الشتاء لسببين، هما:



- ارتداء الملابس الثقيلة، مما يقلل من فرص وصول أشعة الشمس إلى البشرة.



- تفضيل بغض الأشخاص المكوث في المنزل، لتجنب برودة الطقس.



وأشار إلى سهولة اكتشاف نقص فيتامين د بالجسم من خلال مجموعة من الأعراض، أبرزها:



- تكرار الإصابة بالكسور، لأن نقص فيتامين د يقلل من قدرة الجسم على امتصاص معدن الكالسيوم من الطعام، مما يؤدي إلى ضعف العظام.



- الإصابة المتكرر بنزلات البرد والإنفلونزا، لأن الجهاز المناعي تقل قدرته على مكافحة الفيروسات عند انخفاض فيتامين د بالجسم.



- ضعف العضلات.



- تساقط الشعر.



- التعب المزمن.



- تقلب المزاج، الذي قد يصل إلى الإصابة بالاكتئاب.



وفي نهاية حديثه، أوصى حتة باتباع بعض الإرشادات في الشتاء، للحفاظ على توازن فيتامين د بالجسم، وتشمل:



- التعرض لأشعة الشمس يوميًا لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، خاصةً في وقت الظهيرة.



- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، مثل السلمونة والتونة والبيض والكبدة ومنتجات الألبان.



- الحصول على مكملات فيتامين د تحت إشراف الطبيب للحالات التي تعاني في الأساس من نقصه.