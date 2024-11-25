طبيب يحذر.. نقص هذا الفيتامين شائع في الشتاء

وأوضح استشاري الصحة العامة أن معدل التعرض لأشعة الشمس ينخفض في الشتاء لسببين، هما:
- ارتداء الملابس الثقيلة، مما يقلل من فرص وصول أشعة الشمس إلى البشرة.
- تفضيل بغض الأشخاص المكوث في المنزل، لتجنب برودة الطقس.
وأشار إلى سهولة اكتشاف نقص فيتامين د بالجسم من خلال مجموعة من الأعراض، أبرزها:
- تكرار الإصابة بالكسور، لأن نقص فيتامين د يقلل من قدرة الجسم على امتصاص معدن الكالسيوم من الطعام، مما يؤدي إلى ضعف العظام.
- الإصابة المتكرر بنزلات البرد والإنفلونزا، لأن الجهاز المناعي تقل قدرته على مكافحة الفيروسات عند انخفاض فيتامين د بالجسم.
- ضعف العضلات.
- تساقط الشعر.
- التعب المزمن.
- تقلب المزاج، الذي قد يصل إلى الإصابة بالاكتئاب.
وفي نهاية حديثه، أوصى حتة باتباع بعض الإرشادات في الشتاء، للحفاظ على توازن فيتامين د بالجسم، وتشمل:
- التعرض لأشعة الشمس يوميًا لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، خاصةً في وقت الظهيرة.
- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، مثل السلمونة والتونة والبيض والكبدة ومنتجات الألبان.
- الحصول على مكملات فيتامين د تحت إشراف الطبيب للحالات التي تعاني في الأساس من نقصه.
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