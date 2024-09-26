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طبيب يحذر: هذه العادات تهدد عينيك بالأكياس الدهنية

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 26-09-2024 08:15 ص

الوكيل الإخباري-   الكيس الدهني في الجفن من المشكلات الشائعة التي تهدد العين، تحدث الإصابة به، نتيجة لانسداد الغدد الدهنية المبطنة للجفون، فكيف يمكن الوقاية منه؟

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نصائح لمنع تكوين الأكياس الدهنية في العين
في هذا الصدد، قال الدكتور إيهاب عثمان، أستاذ العيون بكلية طب قصر العيني، إن الحفاظ على نظافة العينين أهم طريقة للوقاية من الأكياس الدهنية في الجفون.

وأضاف عثمان أن العين تتعرض على مدار اليوم لملايين الجراثيم، مما يزيد من تكوين الأكياس الدهنية في الجفون، إذا لم يكن الإنسان مهتمًا بنظافتها.

وأشار إلى سهولة تنظيف العين، مضيفًا: "كل ما عليه فعله هو غمس قطعة قماش نظيفة وناعمة في وعاء مملوء بالماء الدافئ وتمريرها على الجفون".

 

وأوضح أستاذ العيون بالقصر العيني أن تنظيف الجفون قبل النوم يوميًا بهذه الطريقة يلعب دورًا كبيرًا في التخلص من الزيوت الزائدة والأوساخ، ومن ثم حماية الغدد الدهنية من الانسداد.

وحذر عثمان من لمس العينين، خاصة خارج المنزل، لاحتمالية تلوث اليدين بالبكتيريا والجراثيم، مما يؤدي إلى الإصابة بالتهاب الغدد الدهنية، مشددًا على ضرورة غسلهما بالماء الجاري والصابون، تحديدًا قبل الإمساك بالعدسات اللاصقة.

 

وأوصى بتناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3، مثل الأسماك الدهني والمكسرات والفواكه والخضراوات، لأن التغذية الصحية تمنع انسداد الغدد الدهنية في الجفون.

واختتم حديثه بمناشدة النساء بعدم استعمال مستحضرات التجميل منخفضة الجودة في العين، مع مراعاة إزالة آثارها جيدًا قبل النوم وعدم التشارك في أدوات المكياج مع الآخرين.

 
gnews

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