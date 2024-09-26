طبيب يحذر: هذه العادات تهدد عينيك بالأكياس الدهنية

في هذا الصدد، قال الدكتور إيهاب عثمان، أستاذ العيون بكلية طب قصر العيني، إن الحفاظ على نظافة العينين أهم طريقة للوقاية من الأكياس الدهنية في الجفون.
وأضاف عثمان أن العين تتعرض على مدار اليوم لملايين الجراثيم، مما يزيد من تكوين الأكياس الدهنية في الجفون، إذا لم يكن الإنسان مهتمًا بنظافتها.
وأشار إلى سهولة تنظيف العين، مضيفًا: "كل ما عليه فعله هو غمس قطعة قماش نظيفة وناعمة في وعاء مملوء بالماء الدافئ وتمريرها على الجفون".
وحذر عثمان من لمس العينين، خاصة خارج المنزل، لاحتمالية تلوث اليدين بالبكتيريا والجراثيم، مما يؤدي إلى الإصابة بالتهاب الغدد الدهنية، مشددًا على ضرورة غسلهما بالماء الجاري والصابون، تحديدًا قبل الإمساك بالعدسات اللاصقة.
واختتم حديثه بمناشدة النساء بعدم استعمال مستحضرات التجميل منخفضة الجودة في العين، مع مراعاة إزالة آثارها جيدًا قبل النوم وعدم التشارك في أدوات المكياج مع الآخرين.
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