طبيب يحذر: هذه العادات تهدد عينيك بالأكياس الدهنية

الوكيل الإخباري- الكيس الدهني في الجفن من المشكلات الشائعة التي تهدد العين، تحدث الإصابة به، نتيجة لانسداد الغدد الدهنية المبطنة للجفون، فكيف يمكن الوقاية منه؟

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نصائح لمنع تكوين الأكياس الدهنية في العين

في هذا الصدد، قال الدكتور إيهاب عثمان، أستاذ العيون بكلية طب قصر العيني، إن الحفاظ على نظافة العينين أهم طريقة للوقاية من الأكياس الدهنية في الجفون.



وأضاف عثمان أن العين تتعرض على مدار اليوم لملايين الجراثيم، مما يزيد من تكوين الأكياس الدهنية في الجفون، إذا لم يكن الإنسان مهتمًا بنظافتها.



وأشار إلى سهولة تنظيف العين، مضيفًا: "كل ما عليه فعله هو غمس قطعة قماش نظيفة وناعمة في وعاء مملوء بالماء الدافئ وتمريرها على الجفون".

وأوضح أستاذ العيون بالقصر العيني أن تنظيف الجفون قبل النوم يوميًا بهذه الطريقة يلعب دورًا كبيرًا في التخلص من الزيوت الزائدة والأوساخ، ومن ثم حماية الغدد الدهنية من الانسداد.



وحذر عثمان من لمس العينين، خاصة خارج المنزل، لاحتمالية تلوث اليدين بالبكتيريا والجراثيم، مما يؤدي إلى الإصابة بالتهاب الغدد الدهنية، مشددًا على ضرورة غسلهما بالماء الجاري والصابون، تحديدًا قبل الإمساك بالعدسات اللاصقة.