 
الخميس 2024-10-03 12:37 م
 

طبيب يقر أمام القضاء بضلوعه في وفاة ماثيو بيري بطل مسلسل "Friends"

بطل مسلسل فريندز " ماثيو بيري"
بطل مسلسل فريندز " ماثيو بيري"
الخميس، 03-10-2024 10:34 ص
الوكيل الإخباري-   أقر طبيب من لوس أنجلوس، يُشتبه في ضلوعه بوفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري بجرعة زائدة من الكيتامين، بالذنب الخميس أمام محكمة في كاليفورنيا.اضافة اعلان


واعترف مارك تشافيز (54 عاما) بالمساعدة بشكل غير قانوني في توفير الكيتامين للممثل الذي أدى دور "تشاندلر" في المسلسل. وبذلك فإن هذا الطبيب الذي مُنع من مزاولة المهنة، يتجنب المحاكمة ويواجه احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفق مكتب المدعي العام الفيدرالي.

ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في الثاني من أبريل 2025. وتشافيز واحد من خمسة أشخاص يُشتبه بضلوعهم في وفاة الممثل، وفق القضاء الأميركي.

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