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طبيب يوصي بهذه المشروبات لمرضى الإنفلونزا

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 12-11-2024 11:52 م

الوكيل الإخباري-   هناك مشروبات قد تتفوق على الأدوية في علاج نزلات البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى أنها أكثر أمانًا على صحة الجسم، حسبما ذكر الدكتور يسري البندي، استشاري أمراض الباطنة والحميات.

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مشروبات لعلاج البرد والإنفلونزا في الشتاء


1- الليمون الدافئ
وأضاف البندي أن الليمون الدافئ يلعب دورًا كبيرًا في تخفيف أعراض الإنفلونزا والبرد، مثل الاحتقان، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يساعد على تقوية المناعة وتعزيز قدرة الجسم على محاربة العدوى.

2- الزنجبيل
وأوصى استشاري أمراض الباطنية شرب الزنجبيل عند الإصابة بالبرد والإنفلونزا في الشتاء، مشيرًا إلى أنه فعال في تقليل آلام الحلق، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، فضلًا عن الفوائد الأخرى التي يقدمها للجسم، مثل علاج الغثيان.


3- النعناع
وأكد أن مشروب النعناع يمكن الاعتماد عليها لتحسين أعراض الإنفلونزا والبرد، لأنه يساهم في توسيع الشعب الهوائية، مما يسهل من عملية التنفس.

وشدد البندي على ضرورة مراجعة الطبيب قبل الإقدام على تناول أدوية البرد والإنفلونزا، مثل مضادات الاحتقان والمسكنات، لتحديد الجرعة المناسبة منها في اليوم، إذا كانت حالة المريض تستدعي الحصول على العلاج الدوائي.


واختتم حديثه بالإشارة إلى أن بعض الحالات قد تتعافى من تلقاء نفسها في غضون بضعة أيام، مؤكدًا أن التغذية الجيدة أفضل من الأدوية للتغلب على أعراض البرد والإنفلونزا.

 
gnews

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