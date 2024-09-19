 
الخميس 2024-09-19 10:35 ص
 
 

طبيب يوضح أسباب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 19-09-2024 09:25 ص

الوكيل الإخباري-   يشهد الجسم -على الصعيدين العضوي والنفسي- مجموعة من التغيرات بعد الإقلاع عن التدخين، أبرزها زيادة الوزن، فما السبب وراء ذلك؟

أسباب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين

اضافة اعلان


في هذا الصدد، قال الدكتور وائل صفوت، استشاري الأمراض الباطنة، إن زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين أمر طبيعي، حيث يرتفع مؤشر كتلة الجسم بنسبة 10%، ما يعادل 7 - 10 كيلو جرامًا.

وأضاف صفوت أن مستويات الدوبامين بالجسم تنخفض بشكل ملحوظ بعد الإقلاع عن التدخين، مما يؤدي إلى الشعور بالصداع وضعف التركيز والمعاناة من تقلب المزاج.

وتابع استشاري الأمراض الباطنة: "لتعويض نقص الدوبامين بعد الإقلاع عن التدخين، يقبل الإنسان بصورة لاإرادية على تناول كمية كبيرة من الأطعمة، تحديدًا الحلويات".

وأكد أن شهية الإنسان قبل الإقلاع عن التدخين عادةً ما تكون ضعيفة، لأن دخان السجائر يتراكم في المعدة على هيئة غازات، مما يؤدي إلى الشعور بالامتلاء، ومن ثم يقل تناول الطعام.

نصائح لتجنب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين


وأشار صفوت إلى وجود إرشادات يمكن الاعتماد عليها، لتجنب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين، منها:

- تناول المزيد من الخضراوات في النظام الغذائي اليومي، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة.

- مضغ العلكة، ولكن يراعى أن تكون غير محلاة، لأنها إذا كانت غنية بالسكر، ستؤدي إلى زيادة الشهية.

- تناول الفواكه الطازجة بدلًا من الحلويات.

- ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة تحذير من استخدام "القصدير" في طهي الطعام .. ضرر صادم

الليرة التركية

أسواق ومال الولايات المتحدة تهدد البنوك التركية بسبب تعاملها مع روسيا

حسان خلال لقائه الخصاونة | من المصدر

أخبار محلية حسان شاكرا الخصاونة: تستمر المسيرة

تعبيرية

المرأة والجمال الأظافر المستوحاة من ألوان القهوة البنية.. أحدث صيحات خريف 2024

آليات الاحتلال تهدم منزل فلسطيني في الخليل

فلسطين الاحتلال يهدم منزلا وغرفتين زراعيتين في بيت عوا غرب الخليل

محمد رمضان وابنه

فن ومشاهير محمد رمضان في أزمة.. والسبب "ابنه"

صورة من امام المنزل الذي وقعت به الجريمة | الوكيل الإخباري

أخبار محلية القبض على قاتل والدته وشقيقته في عين الباشا

قصف لبناني على مستوطنات الاحتلال

عربي ودولي اثنين حالتهم خطيرة .. إصابة 5 إسرائيليين في قصف صاروخي من لبنان



 


الأكثر مشاهدة





عاجل