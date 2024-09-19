طبيب يوضح أسباب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين

أسباب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين
في هذا الصدد، قال الدكتور وائل صفوت، استشاري الأمراض الباطنة، إن زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين أمر طبيعي، حيث يرتفع مؤشر كتلة الجسم بنسبة 10%، ما يعادل 7 - 10 كيلو جرامًا.
وأضاف صفوت أن مستويات الدوبامين بالجسم تنخفض بشكل ملحوظ بعد الإقلاع عن التدخين، مما يؤدي إلى الشعور بالصداع وضعف التركيز والمعاناة من تقلب المزاج.
وتابع استشاري الأمراض الباطنة: "لتعويض نقص الدوبامين بعد الإقلاع عن التدخين، يقبل الإنسان بصورة لاإرادية على تناول كمية كبيرة من الأطعمة، تحديدًا الحلويات".
وأكد أن شهية الإنسان قبل الإقلاع عن التدخين عادةً ما تكون ضعيفة، لأن دخان السجائر يتراكم في المعدة على هيئة غازات، مما يؤدي إلى الشعور بالامتلاء، ومن ثم يقل تناول الطعام.
نصائح لتجنب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين
وأشار صفوت إلى وجود إرشادات يمكن الاعتماد عليها، لتجنب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين، منها:
- تناول المزيد من الخضراوات في النظام الغذائي اليومي، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة.
- مضغ العلكة، ولكن يراعى أن تكون غير محلاة، لأنها إذا كانت غنية بالسكر، ستؤدي إلى زيادة الشهية.
- تناول الفواكه الطازجة بدلًا من الحلويات.
- ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي.
- الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة.
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