طبيب يوضح أسباب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين

الوكيل الإخباري- يشهد الجسم -على الصعيدين العضوي والنفسي- مجموعة من التغيرات بعد الإقلاع عن التدخين، أبرزها زيادة الوزن، فما السبب وراء ذلك؟



أسباب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين

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في هذا الصدد، قال الدكتور وائل صفوت، استشاري الأمراض الباطنة، إن زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين أمر طبيعي، حيث يرتفع مؤشر كتلة الجسم بنسبة 10%، ما يعادل 7 - 10 كيلو جرامًا.



وأضاف صفوت أن مستويات الدوبامين بالجسم تنخفض بشكل ملحوظ بعد الإقلاع عن التدخين، مما يؤدي إلى الشعور بالصداع وضعف التركيز والمعاناة من تقلب المزاج.



وتابع استشاري الأمراض الباطنة: "لتعويض نقص الدوبامين بعد الإقلاع عن التدخين، يقبل الإنسان بصورة لاإرادية على تناول كمية كبيرة من الأطعمة، تحديدًا الحلويات".



وأكد أن شهية الإنسان قبل الإقلاع عن التدخين عادةً ما تكون ضعيفة، لأن دخان السجائر يتراكم في المعدة على هيئة غازات، مما يؤدي إلى الشعور بالامتلاء، ومن ثم يقل تناول الطعام.



نصائح لتجنب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين