طبيب يوضح مخاطر اضطراب نظم القلب

06:28 م

الوكيل الإخباري- حذر أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية يفغيني كوكين من أن اضطرابات نظم القلب قد تشكل خطراً مباشراً على الحياة، مشيراً إلى أن كثيراً من المصابين، خصوصاً بالرجفان الأذيني، لا يدركون خطورة حالتهم ولا يتخذون الإجراءات العلاجية اللازمة. اضافة اعلان





وأوضح كوكين أن اضطرابات نظم القلب ترتبط بنحو 40% من الوفيات الناجمة عن الجلطات الدماغية، وما يقارب 30% من حالات احتشاء عضلة القلب، نتيجة تأثيرها الكبير على صحة القلب والدماغ.



وأضاف أن هذه الاضطرابات تتسبب بأكثر من 300 ألف حالة وفاة سنوياً في روسيا، لافتاً إلى أن نحو ثلث الوفيات تسجل بين أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و64 عاماً.



وفي سياق متصل، حذرت أخصائية أمراض القلب فالنتينا غافريلياك من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على مرضى القلب، داعية إلى تجنب الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة بين الثانية عشرة ظهراً والرابعة عصراً، والحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس لأكثر من 15 إلى 20 دقيقة خلال هذه الفترة.





