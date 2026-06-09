طبيب يوضح مخاطر اضطراب نظم القلب

وأوضح كوكين أن اضطرابات نظم القلب ترتبط بنحو 40% من الوفيات الناجمة عن الجلطات الدماغية، وما يقارب 30% من حالات احتشاء عضلة القلب، نتيجة تأثيرها الكبير على صحة القلب والدماغ.
وأضاف أن هذه الاضطرابات تتسبب بأكثر من 300 ألف حالة وفاة سنوياً في روسيا، لافتاً إلى أن نحو ثلث الوفيات تسجل بين أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و64 عاماً.
وفي سياق متصل، حذرت أخصائية أمراض القلب فالنتينا غافريلياك من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على مرضى القلب، داعية إلى تجنب الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة بين الثانية عشرة ظهراً والرابعة عصراً، والحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس لأكثر من 15 إلى 20 دقيقة خلال هذه الفترة.
-
أخبار متعلقة
-
فواكه وخضروات ضرورية لصحة القلب.. ما هي؟
-
فاكهة شائعة تخفي فائدة صحية كبيرة
-
مفاجأة علمية.. خلايا الجسم تهاجم العدوى من الداخل
-
قائمة مشروبات غنية بفيتامين C لصحة الجسم
-
بين الجلوس والوقوف.. ما الوضعية الصحية المثالية؟ - صور
-
كيف تتحكم الحواس في شهيتك دون أن تشعر؟
-
أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
-
زبدة اللوز.. فوائد صحية تدعم القلب وتساعد في ضبط الوزن