 
الإثنين 2025-02-24 10:17 ص
 

طرق بسيطة لاختبار جودة مياه الشرب في المنزل

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 24-02-2025 08:11 ص

الوكيل الإخباري- عدد الخبير الروسي في علم الكيمياء أندريه دوروخوف بعض الطرق البسيطة التي يمكن من خلالها التحقق من جودة مياه الشرب في المنزل.

اضافة اعلان


وحول الموضوع قال الخبير:"يعتبر الماء أحد أهم العناصر الأساسية للحياة، وشرب الماء الملوث يمكن أن يشكل أضرارا خطيرة على الصحة، لذلك يمكننا التحقق من جودة مياه الشرب في المنزل بعدة طرق بسيطة ومتاحة للجميع، أهم هذه الطرق دراسة الخصائص الحسية للماء كالرائحة واللون والطعم والعكارة، وجود الروائح الغريبة في الماء يمكن أن يدل على أن الماء يحتوي على الكلور أو كبريتيد الهيدروجين، وهذه عناصر مضرة للكلى والكبد والجسم بشكل عام".


وأضاف:"الماء الصالح للشرب يجب أن يكون شفافا تماما وغير عكر، يشير اللون الأصفر في الماء إلى وجود رواسب الحديد، أما إذا كان الماء لونه مائلا إلى اللون الأخضر فهذا يعني أنه يحتوي على الطحالب الدقيقة.. لا ينبغي للماء أن يكون له طعم قوي، وجود طعم مالح أو معدني أو غير عادي آخر يعد بمثابة تحذير من وجود مشاكل في جودة الماء".

وأشار الخبير إلى أنه يمكن اختبار جودة ماء الشرب أيضا من خلال شرائط خاصة تباع في الصيدليات وبعض محلات اللوازم المخبرية، وهذه الشرائط تسمح بتحليل المياه بسرعة وسهولة للحصول على مؤشرات أساسية مثل درجة الحموضة والصلابة ومحتوى الكلور والنترات، إذ يتم غمر الشريط في الماء لفترة معينة، ومن ثم يرفع من الماء ويتم مقارنة لونه بمقياس الألوان الموجود على العبوة".


ونوه دوروخوف إلى أنه توجد أيضا بعض المعدات والأدوات البسيطة التي يمكن استعمالها في المنزل، والتي من خلالها يتم إجراء اختبارات لجودة الماء للكشف عما إذا كان يحتوي على الشوائب والكائنات الدقيقة أو كميات زائدة من الحديد أو المنغنيز أو النترات والكبيرتات وغيرها من العناصر الكيميائية الأخرى.

 

RT 

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية تسجيل أعلى حمل كهربائي شتوي في تاريخ الأردن الأحد وبلغ 4400 ميغاواط

تعبيرية

أخبار الشركات بنك الإسكان يطلق حملة جوائز حسابات توفير "مستقبلي" للعام 2025

تعبيرية

أخبار محلية السير: لا انجماد على الطرق وحوادث دون إصابات خطيرة

أرشيفية

اقتصاد محلي بعد موجة ارتفاعات قياسية.. استقرار أسعار الذهب محليا لليوم الثاني على التوالي

وزير العمل الدكتور خالد البكار

أخبار محلية وزير العمل: أكثر من 46 ألف عقد عمل وُقِّع من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

ا

فلسطين ويتكوف: إعادة بناء غزة تستغرق 15 عاما

أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة

عربي ودولي اتحاد الجامعات العربية: نسبة بطالة الشباب العربي تصل إلى 25 بالمئة

أرشيفية

فلسطين عودة تدريجية للتعليم في مدارس غزة رغم الظروف الصعبة



 




الأكثر مشاهدة