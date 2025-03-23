طرق بسيطة لحرق الدهون والحفاظ على وزنك في نهاية رمضان

الوكيل الإخباري- تقدم خبيرة التغذية ضحى العطيشان مجموعة من النصائح الفعالة للحفاظ على الوزن خلال شهر رمضان دون الحرمان من الأطعمة التي نحبها. فيما يلي أبرز هذه النصائح:

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تعديل المشروب عند الإفطار:

يُفضل استبدال العصائر السكرية بمياه غازية (Sparkling Water) مع الليمون والنعناع. هذا المشروب يساعد على ترطيب الجسم ويقلل من الرغبة في تناول السكريات.



تناول تمر واحد فقط:

حبة تمر واحدة تكفي لتعويض نقص الطاقة عند الإفطار دون التسبب في ارتفاع كبير لمستوى السكر في الدم.



اختيار المقبلات الصحية:

يمكن الاستمتاع بالسمبوسة بطريقة صحية عبر شويها في الفرن بدلًا من قليها. هذا يقلل من الدهون والسعرات الحرارية مع الحفاظ على النكهة.



تناول البروتين الصحي:

يُنصح بتناول شوربة العدس، التي تحتوي على ألياف تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، كما تحافظ على توازن السكر في الدم.



وجبة رئيسية متكاملة:

يُفضل تناول صدور الدجاج المشوية مع الأرز الأبيض المسلوق، حيث يوفر البروتين الخالي من الدهون طاقة مستقرة دون التسبب في ارتفاعات مفاجئة في مستوى الإنسولين. يمكن إضافة الخضار المشوية أو السلطة لتعزيز القيمة الغذائية.



تحلية خفيفة بعد الوجبة:

بعد الانتهاء من الإفطار، يمكن تناول حلوى خفيفة بكميات معتدلة لإرضاء الرغبة في التحلية دون التأثير على النظام الغذائي.

باتباع هذه النصائح المتوازنة، يمكنك الحفاظ على استقرار الإنسولين في الدم، مما يساعد في التحكم في الوزن والتمتع بصحة أفضل خلال شهر رمضان دون الشعور بالحرمان.



