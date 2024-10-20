طرق بسيطة لمحاربة التوتر

الوكيل الإخباري- يعاني الكثيرون من التوتر بسبب ضغوطات الحياة اليومية، ما يسبب لهم مشاكل صحية قد تكون خطيرة في بعض الأحيان، فما هي أبسط الطرق للتخلص من التوتر والقلق؟

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حول الموضوع قالت الطبيبة وأخصائية التغذية إلفيرا فيسينكو خلال برنامج طبي على قناة"روسيا" التلفزيونية:"يعاني بعض الناس من حالات التوتر المزمن، وهذا الأمر قد يعرضهم لأمراض خطيرة، مثل القرحة المعدية وارتفاع ضغط الدم وأعراض تضيق الشعب الهوائية، لكن توجد بعض الطرق البسيطة التي تساعد في تقليل أعراض التوتر".



وأشارت الطبيبة إلى أن ممارسة الرياضة هي واحدة من أفضل الطرق لمحاربة التوتر، فالرياضة تقلل من إنتاج هرمون الكورتيزول المعروف بهرمون التوتر، وتحفّز إنتاج هرمون الإندروفين في الجسم، المعروف بهرمون السعادة.