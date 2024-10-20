طرق بسيطة لمحاربة التوتر

وأشارت الطبيبة إلى أن ممارسة الرياضة هي واحدة من أفضل الطرق لمحاربة التوتر، فالرياضة تقلل من إنتاج هرمون الكورتيزول المعروف بهرمون التوتر، وتحفّز إنتاج هرمون الإندروفين في الجسم، المعروف بهرمون السعادة.
ومن الأمور التي تساعد على محاربة التوتر تبعا للطبيبة أيضا هو تغيير المشاهد التي نراها يوميا، فتغيير ترتيب الأثاث في المنزل بين الفترة والأخرى، على سبيل المثال، قد يمنح الإنسان شعورا بالراحة النفسية.
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