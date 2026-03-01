طرق فعّالة لتجنب جفاف الفم خلال شهر رمضان

12:03 م

الوكيل الإخباري- تُعد مشكلة جفاف الفم من أكثر التحديات الشائعة التي تواجه الصائمين خلال شهر رمضان، إذ يؤدي الامتناع عن شرب السوائل لفترات طويلة إلى انخفاض تدفق اللعاب. ولا يقتصر تأثير هذا الجفاف على الشعور بالانزعاج فحسب، بل قد يتحول إلى بيئة خصبة لنمو البكتيريا، مما يسبب رائحة الفم الكريهة ومشاكل في اللثة.





للحفاظ على رطوبة الفم، يجب تبني استراتيجيات غذائية وسلوكية دقيقة تبدأ من وجبة السحور وتمتد حتى الإفطار، لضمان كفاءة الوظائف الحيوية للفم والأسنان طوال ساعات الصيام.



طرق تجنب جفاف الفم في رمضان ونصائح لترطيبه



وفقًا لعيادات Mayo Clinic، إليك أفضل النصائح العلمية للحد من جفاف الفم:



1. الترطيب المكثف بين الإفطار والسحور



يجب التركيز على شرب كميات كافية من الماء على فترات متقطعة خلال ساعات الليل، بدلًا من شرب كمية كبيرة دفعة واحدة بعد الإفطار.



يساعد ذلك الجسم على امتصاص السوائل بكفاءة أعلى وتخزينها، مما يقلل من احتمالية جفاف الأنسجة المخاطية في الفم خلال النهار. ويفضل تجنب المشروبات المحلاة التي تزيد الشعور بالعطش لاحقًا.



2. تقليل الكافيين والموالح



المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي تعمل كمدرات للبول، ما يسرّع فقدان السوائل من الجسم. كما أن الأطعمة المملحة والمخللات في وجبة السحور تسحب الرطوبة من الخلايا وتزيد من جفاف اللعاب.



استبدال هذه العناصر بالخضروات الورقية والفواكه الغنية بالماء يساعد على الحفاظ على بيئة فموية رطبة لفترة أطول.



3. العناية بنظافة الفم واستخدام البدائل



يسهم تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بعد السحور في إزالة البقايا التي تسبب جفاف الفم.



كما يُنصح باستخدام غسول فم خالٍ من الكحول، لأن الكحول يزيد من جفاف الأنسجة. بالإضافة إلى ذلك، يُفضل التنفس عن طريق الأنف بدل الفم، إذ يؤدي مرور الهواء المستمر عبر الفم إلى تبخر اللعاب بسرعة ويزيد من الشعور بالجفاف.



نصائح عامة لتجنب جفاف الفم في رمضان



التنفس عن طريق الأنف وتجنب التنفس الفموي.



استخدام أجهزة ترطيب الجو في غرف النوم.



مضغ العلكة الخالية من السكر بعد وجبة السحور.



التقليل من بذل المجهود البدني الشاق في الأجواء الحارة.





