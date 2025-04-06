طرق فعّالة للتعامل مع أعراض الحساسية الموسمية

الوكيل الإخباري- يعاني العديد من الأشخاص من الحساسية الموسمية، التي تتمثل في أعراض مزعجة مثل الحكة، سيلان العيون، انسداد الأنف، والعطاس المتكرر. مع قدوم فصل الربيع، تبدأ الأشجار والنباتات بإطلاق حبوب اللقاح التي تثير تفاعل جهاز المناعة لدى بعض الأفراد، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية.

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وفقًا لأطباء الأنف والحساسية، يمكن تقليل هذه الأعراض أو حتى منعها من خلال الاستعداد المبكر.

الدكتور زاكاري روبين، أخصائي الحساسية، ينصح ببدء العلاج الوقائي قبل بداية موسم الحساسية لتجنب تفاقم الأعراض.

أنواع حبوب اللقاح المسببة للحساسية

حبوب لقاح الأشجار: تنتشر في أوائل الربيع.

حبوب لقاح الأعشاب: تظهر في أوائل الصيف.

حبوب لقاح الأعشاب الضارة: تنتشر من أواخر الصيف حتى الخريف.

استراتيجيات الوقاية

لتقليل التعرض لحبوب اللقاح، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

إغلاق النوافذ.

استخدام أجهزة تنقية الهواء.

تجنب البقاء في الخارج لفترات طويلة.

تغيير الملابس والاستحمام فور العودة إلى المنزل.

العلاج الدوائي

هناك العديد من العلاجات الفعّالة للتحكم في أعراض الحساسية، مثل:

بخاخات الأنف الستيرويدية: الأكثر فاعلية ولكن تحتاج إلى وقت لإظهار نتائجها.

مضادات الهيستامين: فعّالة في علاج الحكة وسيلان الأنف والعينين.

غسول الأنف بالمحلول الملحي: يساعد في تنظيف الأنف من مسببات الحساسية.

مضادات الليكوترين: تُستخدم لعلاج الاحتقان والسعال الناتج عن الحساسية.

العلاج المناعي

تعد حقن الحساسية من العلاجات الطويلة المدى الفعّالة، حيث يتم تدريب الجهاز المناعي تدريجيًا على التكيف مع مسببات الحساسية. قد يستغرق العلاج عدة سنوات، ولكن نتائجه تكون مبهرة على المدى البعيد.



هل يمكن أن تظهر الحساسية في سن متأخر؟

نعم، من الممكن أن يصاب البعض بالحساسية لأول مرة في الخمسينات أو الستينات من العمر. قد يكون ذلك نتيجة لعدوى فيروسية أو تغيرات هرمونية، مثل ما يحدث بعد الحمل.