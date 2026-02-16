طرق فعّالة للتغلب على النوم بعد الإفطار في رمضان

12:14 م

الوكيل الإخباري- بمجرد الانتهاء من وجبة الإفطار في رمضان، يشتكي البعض من شعورهم بالإرهاق الشديد والخمول والرغبة في النوم، وحتى الصداع، من دون معرفة سبب تبخر طاقتهم سريعًا وتعبهم.





في الواقع، لا يُعدّ الشعور بالنعاس الشديد بعد الإفطار أمرًا طبيعيًا، بل يحدث نتيجة عادات غذائية خاطئة يمكن تعديلها بسهولة، فضلًا عن بعض السلوكيات غير الصحية التي يتبعها الصائمون خلال نهار الشهر الكريم، والتي تضيع عليهم فرصة الاستمتاع بروحانيات رمضان.



ما أسباب الشعور بالنوم بعد الإفطار في رمضان؟



علميًا، يرتبط الشعور بالنعاس والخمول بعد الإفطار في رمضان بتغيرات فسيولوجية تحدث في الجهاز الهضمي، ومستويات السكر، والهرمونات بعد ساعات طويلة من الصيام، لكن هذا لا يعني أن السلوكيات الخاطئة المرتبطة بالطعام والنوم لا تؤدي دورًا مهمًا في ذلك.



وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن من أهم أسباب الشعور بالنعاس والرغبة في النوم بعد الإفطار ما يلي:



ارتفاع سكر الدم



بعد ساعات الصيام، يؤدي تناول السكريات والكربوهيدرات سريعة الامتصاص خلال الإفطار إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى الجلوكوز في الدم، يتبعه إفراز مكثف لهرمون الأنسولين، وهو ما يرتبط بالشعور بالخمول والنعاس بعد الوجبة.



زيادة تدفّق الدم إلى الجهاز الهضمي



عقب تناول الطعام، يوجّه الجسم جزءًا كبيرًا من تدفّق الدم إلى المعدة والأمعاء لدعم عملية الهضم، مما يقلل مؤقتًا من وصول الدم إلى الدماغ، ويسبب الإحساس بالثقل والنعاس.



الإفراط في تناول الطعام



عند الإفراط في تناول الطعام خلال الإفطار، يُجبر الجسم على توجيه النسبة الأكبر من الدم إلى الجهاز الهضمي على حساب الكمية المخصصة للدماغ، ما يؤدي إلى الرغبة في النعاس.



كما أن تناول كميات كبيرة من الطعام بسرعة يمنع الجسم من إرسال إشارات الشبع في الوقت المناسب، فيحدث الإفراط دون وعي، وتزداد معه حالة التخمة والخمول بعد الإفطار.

