الجمعة 2025-07-18 03:40 م
 

طريقة بسيطة لاسترخاء العضلات أثناء العمل

ب
أرشيفية
 
الجمعة، 18-07-2025 12:50 م

الوكيل الإخباري- تؤكد الدكتورة جينيفر كوستيك جونسون، أخصائية العلاج الطبيعي، على أهمية أن يتخذ الأشخاص الذين يعملون في وضعية الجلوس استلقاء منتظما لتخفيف الضغط الواقع على أسفل الظهر والحوض.

وفقا لها، يساعد الاستلقاء المنتظم على البطن في استرخاء العضلات التي تتعرض للتوتر المستمر طوال اليوم.

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وتقول: "تمدد هذه الوضعية الجزء الأمامي من الفخذ وتعزز تمديد أسفل الظهر والوركين، وهو أمر نادر الحدوث عند الجلوس".


وتشير الطبيبة إلى أن هذا التمرين يساعد أيضا في الكشف عن مشكلات المفاصل المخفية.


وتوضح: "يتطلب اتخاذ وضعية الاستلقاء مشاركة جميع مجموعات العضلات والمفاصل الرئيسية تقريبا، لذا فإن أي ألم أو قيود في الحركة قد تشير إلى ضرورة استشارة الطبيب".


وتؤكد الأخصائية أن البقاء في وضعية واحدة لفترة طويلة، حتى أثناء الاستلقاء، مضرّ، مشددة على أهمية تغيير وضعية الجسم طوال اليوم. ويمكن استبدال وضعية الجلوس بالمشي لمسافات قصيرة، أو القيام بتمارين الإحماء، أو ببساطة النهوض من الكرسي والتحرك.

 

RT

 
 
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