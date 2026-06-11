طريقة جديدة لتشخيص سرطان الدماغ في غضون دقائق معدودة!

وأوضح الباحثون أن الطرق التقليدية المعتمدة حالياً لتشخيص أورام الدماغ تستند إلى تحاليل جزيئية معقدة تُعد المعيار الذهبي لتحديد نوع الورم، لكنها تتطلب تجهيزات متخصصة وتكاليف مرتفعة، كما قد تستغرق نحو أسبوعين للحصول على النتائج.
ويعتمد النظام الجديد، الذي يحمل اسم "Hetairos"، على تحليل الصور المتاحة لعينات الأنسجة، وقد جرى تدريبه باستخدام أكثر من 11 ألف صورة لأورام دماغية تعود إلى 9606 مرضى في 11 مركزاً طبياً حول العالم.
ووفقاً للباحثين، يستطيع النظام التمييز بين 102 نمط جزيئي لأورام الجهاز العصبي المركزي، بدقة تتراوح بين 87 و88 بالمئة، وهي نسبة تقترب من دقة الخبراء المتخصصين في هذا المجال.
وخلال الاختبارات، تمكن النظام من تقديم التشخيص خلال نحو 12 دقيقة فقط من تحميل الصورة، مقارنة بنحو 12 يوماً للتشخيص الجزيئي التقليدي.
ويرى الباحثون أن هذه التقنية قد تكون مفيدة بشكل خاص للمستشفيات التي لا تمتلك إمكانات إجراء الفحوصات الجينية المتقدمة، مؤكدين أنها لا تهدف إلى استبدال أساليب التشخيص الحالية، بل إلى توفير معلومات سريعة تساعد الأطباء على اتخاذ قرارات أسرع بشأن الفحوصات والعلاج.
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