طريقة سهلة وموفرة للاستفادة من التمر الجاف

الوكيل الإخباري- فائض التمر من المشكلات التي تواجه بعض ربات البيوت أو الأفراد عمومًا، لأنه يتحول إلى جاف مع مرور الوقت، مما يقلل الرغبة في تناوله بسبب فقدانه قوامه الطري ومذاقه الجيد.

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ومع ذلك، يمكن تحويله إلى بديل للسكر واستخدامه في الحلويات والمشروبات من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة.



يمكن تحويل التمور الجافة إلى سكر بدلاً من التخلص منها، ويعتبر حلًا سهلًا يمكن الاعتماد عليه إذا كانت هناك كميات كبيرة من التمور بأنواعها، بحسب قناة «cbc sofra».



المقادير:

تمر جاف أو «ناشف» بأي كمية متوفرة في المطبخ.



خطوات تحويل التمر الجاف إلى سكر:



تبدأ الخطوة الأولى بغسل حبات التمر جيدًا تحت المياه الجارية وتجفيفها تمامًا، سواء باستخدام منشفة خضار أو مناديل مطبخ. بعد ذلك، تُرص على صينية بها ورقة خبز أو ورقة زبدة، وتدخل الفرن حتى يجف التمر تمامًا ويصبح صلبًا جدًا. بعد خروجه من الفرن، يتم كسره بواسطة مدق، ونزع النواة منه.



في الخطوة الثانية، يوضع التمر في مطحنة الخلاط، ويُطحن جيدًا حتى يتحول إلى بودرة ناعمة. تُكرر العملية مع كل كمية التمر، ثم تُنخل البودرة عدة مرات للتخلص من أي كتل قد يصعب إذابتها فيما بعد.

يمكن التخلص من الكتل المتبقية بعد النخل، أو إعادة طحنها في الخلاط حتى تصبح بودرة ناعمة جدًا، وإضافتها إلى الكمية الرئيسية.



يمكن استخدام الخلاط العادي كبديل للكبة أو المطحنة، ويتم اتخاذ نفس الإجراءات، بوضع التمر في الخلاط وطحنه، مع مراعاة أنه سيأخذ وقتًا أطول في الطحن حتى يتحول إلى حبيبات ناعمة تمامًا.



الاحتفاظ بسكر التمر:

يُحفظ سكر التمر في برطمانات أو علب محكمة الغلق، ويمكن استخدامه كبديل للسكر الأبيض، سواء في الحلويات أو المشروبات.