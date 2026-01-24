طريقة مبتكرة لإذابة اللحوم خلال 15 دقيقة.. هل هي آمنة؟

لكن خبراء سلامة الغذاء يحذرون من ترك اللحم في درجة حرارة الغرفة بسبب نمو البكتيريا، ويشددون على:
الإذابة داخل الثلاجة واستخدامه خلال 24 ساعة.
التأكد من ذوبان الجزء الأوسط قبل الطهي.
استخدام الميكروويف على وضعية إذابة التجميد عند الحاجة.
-
أخبار متعلقة
-
كيف تتمرد أدمغتنا حين نحرمها من النوم؟ دراسة تكشف الحقائق
-
8 فوائد مذهلة لتناول ملعقة عسل صباحيًا.. لن تصدق تأثيرها!
-
دراسة: فيتامين (د) يقي من التهابات الشتاء الخطيرة
-
مكمل غذائي شائع يقلل من فعالية علاج السرطان
-
أنشطة منزلية في أوقات الفراغ تعزز صحة الدماغ
-
اكتشاف علمي ينفي الاعتقاد بعدم قدرة القلب على الشفاء بعد النوبات
-
9 مشروبات طبيعية تساعدك على تقليل التوتر والقلق
-
علماء يكتشفون آلية طبيعية لإيقاف الالتهاب في الجسم