السبت 2026-01-24 02:18 م

طريقة مبتكرة لإذابة اللحوم خلال 15 دقيقة.. هل هي آمنة؟

تعبيرية
 
السبت، 24-01-2026 02:01 م

الوكيل الإخباري-   تداول مستخدمو مواقع التواصل طريقة لإذابة اللحم المجمد خلال 10-15 دقيقة بوضعه بين مقلتين من الفولاذ المقاوم للصدأ، ما يسرّع انتقال الحرارة ويحافظ على قوام اللحم.

لكن خبراء سلامة الغذاء يحذرون من ترك اللحم في درجة حرارة الغرفة بسبب نمو البكتيريا، ويشددون على:
الإذابة داخل الثلاجة واستخدامه خلال 24 ساعة.
التأكد من ذوبان الجزء الأوسط قبل الطهي.


استخدام الميكروويف على وضعية إذابة التجميد عند الحاجة.

 

