طريقة مبتكرة لتعزيز فعالية علاج السرطان

وأشارت مجلة ACS Applied Nano Materials على أن الطريقة الجديدة التي اقترحها العلماء تعتمد على استخدام الجسيمات النانوية والموجات فوق الصوتية لتدمير الأورام، حيث إن هذا "المزيج" قادر على "تليين" الهيكل الكثيف للأورام، مما يسهل اختراق الأدوية المضادة للسرطان داخل النسج الحيوية.

وأشار العلماء إلى أن مشكلة العديد من الأورام تكمن في كثافتها العالية، فحتى الأدوية القوية لا تخترق عمق الورم بشكل كبير، مما يجعل العلاج الكيميائي لا يعمل بكامل طاقته، لذا استخدموا جسيمات مجهرية بحجم 100 نانومتر تقريبا، تبدأ في الاهتزاز بنشاط تحت تأثير الموجات فوق الصوتية عالية التردد، عندما تكون في منطقة الورم، وهذا يؤدي إلى تغيير في بنية النسيج الورمي وانخفاض محتوى البروتينات التي تجعله صلبا.



في التجارب على نماذج الأورام ثلاثية الأبعاد - الأقرب إلى الأنسجة الحقيقية - لم تدمر الموجات فوق الصوتية مع الجسيمات النانوية الخلايا، بل ليّنت البيئة المحيطة بها تحديدا، وبحسب الباحثين يعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية، إذ يحتمل أن تحسّن هذه الطريقة توصيل الدواء دون إلحاق الضرر بالأنسجة السليمة أو زيادة الآثار الجانبية التي غالبا ما تصاحب العلاج الكيميائي التقليدي والعلاج بالموجات فوق الصوتية.



وتُجرى حاليا تجارب على هذه التقنية باستخدام نماذج حيوانية، ويأمل العلماء في تكييفها مستقبلا لعلاج الأورام الموضعية، مثل سرطان الثدي والبروستات والمبيض، وأن يصبح الجمع بين الموجات فوق الصوتية والجسيمات النانوية "الذكية" أداة مساعدة تسهم في جعل علاجات السرطان الحالية أكثر دقة وأمانا.