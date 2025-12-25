طريقة مثبتة علميا للتغلب على البرد والإنفلونزا بسرعة

الوكيل الإخباري- تصاعدت مخاوف انتشار نزلات البرد والإنفلونزا هذا الموسم، وسط تزايد الاهتمام بطرق الوقاية والعلاج.



وبهذا الصدد، نشر الدكتور براندون لو، طبيب باطني كندي، على موقع X نتائج دراسة صغيرة تناولت تأثير غسل الأنف بمحلول ملحي على البالغين المصابين بنزلات البرد.



وأظهرت النتائج أن التخلص من الفيروسات من الجيوب الأنفية يساعد على تقليل مدة المرض وتخفيف الأعراض.

وفي الدراسة، تم تقسيم المرضى إلى مجموعتين: المجموعة الأولى خضعت للعلاجات التقليدية للبرد مثل الراحة والأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية، بينما خضعت المجموعة الثانية لغسل الأنف بمحلول ملحي لإزالة المخاط وتخفيف الاحتقان.



ووجد الباحثون أن غسل الأنف ساعد في التخلص من الفيروسات نفسها، ما قلل مدة المرض بمعدل يومين، أي بنسبة 22% مقارنة بالعلاجات التقليدية. كما انخفض استخدام الأدوية دون وصفة بنسبة 36%، وانخفض انتقال الفيروس إلى أفراد الأسرة بنسبة 35%.



وأضاف الدكتور لو: "غسل الفيروسات من الأنف والحلق يساعد على التعافي بشكل أسرع"، موضحا أن أيونات الكلوريد في الماء المالح قد تنشط الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم عن طريق زيادة إنتاج حمض الهيبوكلوروس، وهو مركب مضاد للميكروبات.