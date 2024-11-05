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طعام في عشائك يحمي من الجلطات ويخفض الكوليسترول

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 05-11-2024 11:50 م
الوكيل الإخباري-   البهارات من المكونات الأساسية في الطعام ولها تأثيرات متنوعة على الصحة، ومن أبرزها الفلفل الأسود الذي يُستخدم في معظم الأطعمة، لكن الكثيرون يجهلون تأثيراته الصحية.اضافة اعلان


وبحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، فإن الفلفل الأسود يحتوي على مركبات تساعد على منع تكون الجلطات الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية المفاجئة.

وأوضح  أنّ الفلفل الأسود غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الكلي، وخاصة الضار، ما يحمي الشرايين من التصلب، كما يساهم في حماية الخلايا العصبية من التلف، ما يساعد في الوقاية من الأمراض العصبية التنكسية، مثل الزهايمر ويعزز من صحة الدماغ.

وأضاف أن الفلفل الأسود لا يقدر بثمن من الناحية الصحية لأنه يحتوي على البيبيرين، الذي يعمل كمضاد للالتهابات، ويزيد من امتصاص الجسم للعناصر الغذائية الأخرى الموجودة في الطعام.
 
gnews

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